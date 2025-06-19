مؤسس تيليجرام الملياردير دوروف يوّرث ثروته البالغة 19 مليار دولار  لأطفاله الـ 106

يخطط بافيل دوروف، مؤسس تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، لترك ثروته الطائلة لأكثر من 100 طفل من أبنائه بحسب تقارير صحفية. دوروف البالغ من العمر 40 عامًا لديه ستة أطفال من ثلاث شريكات مختلفات، ويُعتقد أن لديه حوالي 100 طفل آخر من خلال برنامج مجهول للتبرع بالحيوانات المنوية بدأه قبل 15 عامًا. وكشف دوروف عن خططه لترك ثروته لجميع أبنائه في مقابلة مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، قائلًا إنه لا يرى فرقًا بين الأطفال الذين رُزق بهم طبيعيًا وأولئك الذين رُزق بهم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.

كشف دوروف عن خططه لترك ثروته لجميع أبنائه في مقابلة حديثة مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، قائلًا إنه لا يرى فرقًا بين الأطفال الذين حمل بهم بشكل طبيعي وأولئك الذين نتجوا عن التبرعات. وقال السيد دوروف: “جميعهم أبنائي، وسيكون لهم جميعًا نفس الحقوق. لا أريدهم أن يفرقوا بعضهم البعض بعد وفاتي”. لكنه كشف أن أيًا منهم لن يحصل على أي أموال لمدة 30 عامًا. أريدهم أن يعيشوا كأشخاص عاديين، وأن يبنوا حياتهم بأنفسهم، وأن يتعلموا الثقة بأنفسهم، وأن يكونوا قادرين على الإبداع – لا أن يعتمدوا على حساب مصرفي. وكشف الملياردير لأول مرة عن إنجابه عدة أطفال عبر التبرع بالحيوانات المنوية العام الماضي، بعد أن ادعت امرأة روسية مقيمة في سويسرا أنه والد أطفالها الثلاثة.

ادعت إيرينا بولغار، البالغة من العمر 44 عامًا، في مجلة فوربس الروسية أن دوروف هو والد ابنتها وولديها، المولودين في سانت بطرسبرغ في أعوام 2013 و2016 و2017، وأنهم يحملون اسمه. كما نشرت صورًا لها ولأطفالها.

يُلقب دوروف، الذي تضم منصته للرسائل أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا حول العالم، بمارك زوكربيرج أو إيلون ماسك روسيا. وتُقدر ثروته بما يصل إلى 19 مليار دولار. وُلد دوروف في روسيا، وقضى جزءًا كبيرًا من طفولته في إيطاليا قبل أن يعود إلى وطنه عندما حصل والده، الباحث في الأدب الروماني القديم، على وظيفة جديدة في جامعة سانت بطرسبرغ. يخضع دوروف، المولود في روسيا، حاليًا للإشراف القضائي في فرنسا بعد أن وُضع قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة منظمة على تيليجرام. في سن الحادية والعشرين، أسس منصة VK، التي كانت تُعرف آنذاك بـ”فيسبوك روسيا”. عندما رفض تقديم بيانات عن المتظاهرين الأوكرانيين لأجهزة الأمن الروسية، اضطر فعليًا إلى التخلي عن شركته والانتقال إلى الخارج عام 2014. وقال دوروف إن غياب أي وسيلة اتصال آمنة في روسيا هو ما أوحى له بفكرة تيليجرام. بافيل دوروف يقيم الآن في دبي منذ العام ٢٠١٤، ويحمل الآن الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، ويظل المالك الوحيد لتطبيق تيليجرام. اعتقلت السلطات الفرنسية دوروف، المقيم الآن في دبي، ووجهت إليه اتهامات العام الماضي في إطار تحقيق في جرائم تتعلق بانتهاكات مرتبطة بتطبيقه. وفي مارس/آذار، أنكر ارتكاب أي مخالفات وعاد إلى دبي.



