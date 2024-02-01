مؤسسة دبي للإعلام شريكا إعلاميا حصريا للمستشفى الأمريكي في دبي

وقعت دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي على هامش النسخة 49 من معرض الصحة العربي 2024 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. جمعت الفعالية أكثر من 3,450 عارضًا من 180 دولة، بالإضافة إلى كثير من الشخصيات المؤثرة في مجال الرعاية الصحية والهيئات الحكومية. تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي ميديا، والسيد بطي عبيد الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا، مالك المستشفى الأمريكي في دبي، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي في دبي.

كما حضر التوقيع عبدالواحد جمعة، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والشراكات، وعبدالله المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دبي للإعلام. وفقًا لاتفاقية التعاون، سيقوم الطرفان بدعم متبادل لمدة ثلاث سنوات، حيث ستكون دبي للإعلام الشريك الإعلامي الحصري للمستشفى الأمريكي في دبي، وستقدم الدعم الإعلامي والاستشارات، بما في ذلك تغطية الأنشطة الصحية للمستشفى والفعاليات والندوات على قنوات دبي للإعلام التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات. تشمل الاتفاقية أيضًا تدريب موظفي وطاقم قسم الإعلام في المستشفى الأمريكي في دبي.

من جهته، سيقدم المستشفى الأمريكي في دبي برامج التوعية الصحية والدعم الإضافي وغيره من المرافق لجميع موظفي دبي للإعلام. كما سيسهم المستشفى في استضافة ندوات صحية ومداخلات من أطباء متخصصين على قنوات دبي ميديا التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات وعقد ندوات توعية لجميع المؤسسات الإعلامية التابعة لدبي للإعلام.

تم توقيع اتفاقية التعاون كجزء من الجهود المستمرة للمؤسستين لدعم رؤية حكومة دبي، التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المجتمعي، وتعزيز المبادرات المشتركة. في تعليقه على توقيع اتفاقية التعاون، قال معالي محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام: “نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي، أحد أبرز المستشفيات في المنطقة. تمثل هذه الشراكة مرحلة هامة في جهودنا لدعم قطاع الرعاية الصحية في البلاد. والهدف هو مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير الذي يؤثر، ويشكل صورة وسائل الإعلام في المستقبل”.

وأضاف معالي محمد الملا: “تعد هذه الشراكة إضافة هامة إلى قائمة شركاء دبي للإعلام، التي تتضمن كثيراً من الشراكات الإعلامية مع أبرز المؤسسات في البلاد والمنطقة. ستساعدنا هذه الشراكة على التعرف إلى أفضل التقنيات والمعلومات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية”. وأكد الملا أهمية إقامة شراكات استراتيجية والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الجهود. وأضاف إن هذه الشراكات يمكن أن تكون حاسمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية التنافسية والابتكار في البلاد.

وشدد الملا أيضًا على هدف دبي للإعلام في أن تكون منصة إعلامية رائدة في المنطقة من خلال ابتكار محتوى إعلامي وتقديم خدمات أساسية للمجتمع عبر مختلف القطاعات لجميع شرائح المجتمع. من جانبه، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، والمستشفى الأمريكي في دبي: “دبي للإعلام هي مؤسسة إعلامية بارزة في الساحتين العربية والإقليمية. وشدد على أن التعاون مع دبي للإعلام له قيمة كبيرة للمستشفى الأمريكي في دبي ويشكل بداية مرحلة جديدة في الشراكة”. وأضاف بشارة أن الشراكة مع دبي للإعلام، التي تشمل القنوات التلفزيونية والإذاعية والرقمية والمطبوعات، تواصل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلاد. كما تؤكد الالتزام بدعم وتعزيز المبادرات الإبداعية التي تعرض إنجازات ومكانة دبي والإمارات محليًا وعالميًا، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. تقدم دبي للإعلام محتوى عالي الجودة لجمهورها العالمي، وتعد منصة أساسية لدبي والإمارات العربية المتحدة، وتعد جزءًا من المشهد الإعلامي العربي والدولي. وتعد شراكتها مع المستشفى الأمريكي في دبي ذات قيمة كبيرة.