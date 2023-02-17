تعتزم مؤسسة الفيفا التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية طارئة في أعقاب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، التي أودت بحياة أكثر من 42000 شخص وتركت الكثيرين دون مأوى.

وقالت المؤسسة في بيان لها: “بعد التشاور مع الاتحادين التركي السوري، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، سيتم استخدام المساعدة لشراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة”.

وأضافت: “سيواصل الفيفا التعاون مع كلا الاتحادين لمراقبة الوضع واتخاذ قرارات بشأن أي إجراءات إضافية.

وتأسست مؤسسة الفيفا في عام 2018 لتؤكد على التزام الاتحاد الدولي لكرة االقدم القوي برد الجميل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. تماشيًا مع رؤية 2020-2023: جعل كرة القدم عالمية بحق، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تستفيد مؤسسة الفيفا من القيم الجوهرية لرياضتنا من أجل صالح الناس والعالم.

وتستخدم المؤسسة كرة القدم للمساهمة بشكل ملموس في تحسين حياة الأطفال والشباب المحرومين في كل ركن من أركان العالم من خلال العمل في مجالات التعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والرفاه والعمل المناخي.