مؤسسة البترول الكويتية تمنح مكافآت تشجيعية 3 رواتب ونصف

أكدت صحيفة مساء اليوم الأحد أن مؤسسة البترول الكويتية؛ التي تديرها الدولة، شارفت على الانتهاء من حصر المستحقين للمكافأة السنوية التشجيعية ما يضعها على طريق الصرف في الفترة القريبة المقبلة.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادر، إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح وجه بسرعة الانتهاء من حصر المستفيدين من المكافأة، موضحة أن منح المكافأة سيعتمد على الإنجاز وبحد أقصى ثلاثة رواتب ونصف راتب.

والكويت، العضو في منظمة أوبك والتي تنتج أقل من 3 ملايين برميل يومياً، كانت لديها خطط سابقة لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يومياً في العام 2020، لكنها لم تحقق ذلك. وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025. وفي 2018، أعلنت الكويت أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4.75 مليون برميل يومياً في 2040.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبد الصمد في منتصف 2019 “إن متوسط نصيب الموظف شهرياً في مؤسسة البترول الكويتية يبلغ 7177 ديناراً (23.325 دولار)، مقابل 1493 ديناراً (4852 دولار) شهرياً للموظف في مختلف الجهات” أي بزيادة نحو ستة أضعاف عن معدلات رواتب عموم الموظفين.