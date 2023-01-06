فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مؤسسة الاستثمار الصيني على رأس قائمة الصناديق السيادية بأصول تفوق 1.350 ترليون دولار

فادي طنّوس by فادي طنّوس

كشفت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم (SWFI)، تقدم مؤسسة الاستثمار الصيني إلى صدارة قائمة الصناديق السيادية العالمية بعدما أضافت 129 مليار دولار إلى أصولها، مستفيدة من تراجع الصندوق النرويجي إلى المركز الثاني بعد انخفاض قيمة أصوله بنسبة 19%.

وهي المرة الأولى التي يتنازل فيها الصندوق النرويجي عن عرشه بعد سنوات تربع فيها على صدارة القائمة.

وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث بأصول تبلغ 790 مليار دولار متقدماً من الترتيب الرابع في 2021 ليحل مكان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تراجعت للمركز الرابع بأصول بلغت 750 مليار دولار.

وحلت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار GIC، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على قائمة الصناديق الأسرع نموا خلال 2022، في ظل ارتفاع أصولهما بنسبة 19% و15% على التوالي.

وتقدمت الشركة السنغافورية إلى الترتيب الخامس بدلاً من السادس في 2021 بعد ارتفاع الأصول تحت إدارتها إلى 690 مليار دولار مقابل 578 مليار دولار. في حين تقدم الصندوق السيادي السعودي إلى الترتيب السادس بدلا من السابع، بعد ارتفاع الأصول التي يديرها إلى 607.4 مليار دولار مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021.

ولم تشهد المراكز الثلاثة اللاحقة تغيراً في الترتيب، حيث حافظت تماسيك القابضة السنغافورية على المركز الثامن وجهاز قطر للاستثمار في المركز التاسع، وحل صندوق الضمان الاجتماعي في الصين عاشراً.

وفي ما يلي ترتيب المراكز العشرة الأولى مع قيمة الأصول:

المركزالجهةقيمة الأصول
 1الصندوق السيادي الصيني1,350,863,000,000 دولار
 2الصندوق  السيادي النرويجي 1,136,144,193,600 دولار
 3جهاز أبوظبي للاستثمار 790,000,000,000 دولار
 4الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 750,000,000,000 دولار
 5شركة حكومة سنغافورة للاستثمار690,000,000,000 دولار
 6صندوق الاستثمارات العامة السعودي607,418,895,000  دولار
 7محفظة استثمار سلطة النقد في هونغ كونغ588,903,442,872  دولار
 8شركة تماسيك القابضة496,593,722,700  دولار
 9جهاز قطر للاستثمار461,000,000,000  دولار
 10صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي في الصين447,358,000,000  دولار
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