مؤسسة الاستثمار الصيني على رأس قائمة الصناديق السيادية بأصول تفوق 1.350 ترليون دولار

كشفت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم (SWFI)، تقدم مؤسسة الاستثمار الصيني إلى صدارة قائمة الصناديق السيادية العالمية بعدما أضافت 129 مليار دولار إلى أصولها، مستفيدة من تراجع الصندوق النرويجي إلى المركز الثاني بعد انخفاض قيمة أصوله بنسبة 19%.

وهي المرة الأولى التي يتنازل فيها الصندوق النرويجي عن عرشه بعد سنوات تربع فيها على صدارة القائمة.

وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث بأصول تبلغ 790 مليار دولار متقدماً من الترتيب الرابع في 2021 ليحل مكان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تراجعت للمركز الرابع بأصول بلغت 750 مليار دولار.

وحلت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار GIC، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على قائمة الصناديق الأسرع نموا خلال 2022، في ظل ارتفاع أصولهما بنسبة 19% و15% على التوالي.

وتقدمت الشركة السنغافورية إلى الترتيب الخامس بدلاً من السادس في 2021 بعد ارتفاع الأصول تحت إدارتها إلى 690 مليار دولار مقابل 578 مليار دولار. في حين تقدم الصندوق السيادي السعودي إلى الترتيب السادس بدلا من السابع، بعد ارتفاع الأصول التي يديرها إلى 607.4 مليار دولار مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021.

ولم تشهد المراكز الثلاثة اللاحقة تغيراً في الترتيب، حيث حافظت تماسيك القابضة السنغافورية على المركز الثامن وجهاز قطر للاستثمار في المركز التاسع، وحل صندوق الضمان الاجتماعي في الصين عاشراً.

وفي ما يلي ترتيب المراكز العشرة الأولى مع قيمة الأصول:

المركز الجهة قيمة الأصول 1 الصندوق السيادي الصيني 1,350,863,000,000 دولار 2 الصندوق السيادي النرويجي 1,136,144,193,600 دولار 3 جهاز أبوظبي للاستثمار 790,000,000,000 دولار 4 الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 750,000,000,000 دولار 5 شركة حكومة سنغافورة للاستثمار 690,000,000,000 دولار 6 صندوق الاستثمارات العامة السعودي 607,418,895,000 دولار 7 محفظة استثمار سلطة النقد في هونغ كونغ 588,903,442,872 دولار 8 شركة تماسيك القابضة 496,593,722,700 دولار 9 جهاز قطر للاستثمار 461,000,000,000 دولار 10 صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي في الصين 447,358,000,000 دولار