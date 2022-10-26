مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تفتتح معرض طريق السفر الحكومي

افتتح الدكتور محمد العلماء رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية معرض طريق السفر، (أمس الثلاثاء)، وذلك بالتعاون مع مجموعة دبي لينك، وشركة “إس تي إس” في مجموعة دبي لينك، وشركة دبي العالمية للسفر.

شارك في الافتتاح الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، و مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، والدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك، وصلاح منصور المدير التنفيذي لشركة “إس تي إس” في المجموعة، وبدر أهلي المدير التنفيذي لدبي العالمية للسفر.

ويعتبر معرض طريق السفر أحد أهم الملتقيات الخاصة بصناعة السياحة والسفر حيث يشهد مشاركة أكبر مجموعات الفنادق العالمية، كما يتيح للموظفين فرصة فريدة للتعرف على أخر المستجدات والعروض التي تقدمها أبرز الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر.

وقال سعادة الدكتور محمد العلماء “إن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسعى من خلال المعرض إلى مواصلة تكريس العمل التشاركي على المستويين الحكومي والخاص، وذلك لتحقيق تكاملية الأدوار في دعم الخدمات المشتركة والارتقاء بها، بالإضافة إلى دعم كافة القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أهمية معارض السياحة في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى دورها في تحقيق سعادة الكوادر الوظيفية ضمن بيئة عمل مواتية ومحفزة”.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك الراعية للمعرض أن تنظيم هذا المعرض يلبي تطلعات المجموعة في التعاون الفعًال مع مختلف المؤسسات، مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في تمهيد الطريق نحو فتح العديد من مجالات التعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مما يعزز من آفاق العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية والخاصة.

شهدت فعاليات المعرض عدداً من الأنشطة التفاعلية بهدف إسعاد الموظفين، وتوفير بيئة عمل متميزة.