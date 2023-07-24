مؤثرون روبوتات تستخدمهم علامات فاخرة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

بقلم: تالا ميشال عيسى

تقوم علامات تجارية فاخرة كبرى بتجنيد مؤثرين من الروبوتات للترويج لمنتجاتها. هل يمكن أن يكون هذا هو مستقبل التسويق؟ وماذا سيعني للمؤثرين؟

شهد المجال الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي تمكن المؤثرين وفرق إدارة المؤثرين من استيعاب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إما لإنشاء محتوى جديد أو تحسين محتوياتهم الإبداعية الحالية.

ومع ذلك، بدأت ظاهرة جديدة في البروز: ظهور المؤثرين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. سواء كانوا روبوتات أو مؤثرين بشريين يتم دعم محتواهم بواسطة الذكاء الاصطناعي، فمن الآمن أن نقول إن هذا سيعني ثورة في اقتصاد المبدعين، والذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار في عام 2023، وفق “جولدمان ساكس”.

سيؤثر ذلك على الطريقة التي يعمل بها خبراء التسويق ووكالات إدارة المؤثرين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية للمضي قدماً مع استمرار ظهور المزيد من استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وقد بدأت بالفعل علامات تجارية شهيرة مثل “فرساتشي” و”برادا” و”كالفن كلاين” في تجربة الذكاء الاصطناعي في التسويق لمنتجاتها. حتى أن المؤثرين الحاليين من البشر، بدلاً من كونهم مجرد مستخدمين للذكاء الاصطناعي، يتنازلون الآن عن حقوق وجوههم وهويتهم لإنشاء نُسخ من الذكاء الاصطناعي لأنفسهم متاحة لعدد لا يحصى من المتابعين للتفاعل معها. أحد الأمثلة على هذا الاتجاه هو CarynAI، وهو كيان محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه بدقة على غرار المؤثرة كارين مارجوري، التي تُعرف الآن باسم “صديقة الذكاء الاصطناعي”.

قد يغير الذكاء الاصطناعي الديناميكية بين العلامات التجارية والمؤثرين، حيث يلجأ الكثيرون في اقتصاد المبدعين إلى أدوات مثل “تشات جي بي تي” ChatGPT لتحسين المحتوى المكتوب أو الأنظمة الأساسية مثل Midjourney و Stable Diffusion لإنشاء مقاطع فيديو وعمليات تزييف عميقة.

المؤثرون المدعومون بالذكاء الاصطناعي

قال ديفيد بخعازي، المدير الإبداعي الإقليمي في “هاوس أوف كومس” للإدارة التسويقية House of Comms التي تتخذ من دبي مقراً لها، لـ “أريبيان بزنس” : “نحن نشهد بالفعل ظهور المؤثرين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مع تجسيداتهم الواقعية للغاية وشخصياتهم وأصواتهم وقدراتهم على إنشاء المحتوى. وفي حين أن البعض قد ينظر إلى هذا على أنه تهديد للمؤثرين البشر، أعتقد أن هناك مساحة لكليهما للتعايش في مشهد التسويق المؤثر، فالمؤثرون في الذكاء الاصطناعي يقدمون الكفاءة وقابلية التوسع – بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة – ولكن مرة أخرى، ما مدى احتمالية تفاعل الجمهور بشكل حقيقي مع كائن ليس بشرياً؟”

بالنسبة للمؤثرين، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة جوانب معينة من عمليتهم مثل الصور ومقاطع الفيديو والمحتوى المكتوب، مما يوفر فرصة كبيرة لهم لتبسيط عملية إنشاء المحتوى، ما يمنحهم المزيد من الوقت للتركيز على المهام الأخرى التي تتطلب “لمسة إنسانية أكثر”، كما يوضح ديفيد بخعازي.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء أفكار للمحتوى وحتى المساعدة في إنتاج المحتوى نفسه.

وأضاف “يمكن أن يؤدي هذا التعاون بين الإنسان والآلة إلى اندماج الإبداع البشري وعناصر الذكاء الاصطناعي، ما قد يجعل بعض المحتوى فريداً وجذاباً”، لكنه قال إن هذا يثير بعد ذلك “مسألة الثقة”.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون له رأي؟

أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج للمنتجات مناقشات في الصناعات الإبداعية، لا سيما في ما يتعلق بدور المؤثرين. في هذا السياق، قد لا يحتاج المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانخراط شخصياً مع المنتج أو تجربته من أجل الترويج له بشكل فعال نيابة عن العلامة التجارية، لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه فعل ذلك بدلاً من ذلك.

ولا يتوافق هذا الشعور جيداً مع العديد من المؤثرين الذين يشعرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الحالات يخون ثقة المستهلكين.

وقالت الممثلة الكوميدية واللياقة البدنية المقيمة في دبي ستيفانيا توتولو لـ “أريبيان بزنس”:

“عندما ينصحك شخص حقيقي بمنتج ما، فهذا يعني أنه ربما جربه. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون له رأي؟ كيف يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لمنتج ما عندما لم يجربه حتى؟”

وأضافت : “لدي عقد رعاية من قبل شركة HUGE Supplements، ولكن قبل توقيع العقد، قضيت شهرين في تجربة منتجاتهم. بمجرد أن جربتها، عرفت ما هو جيد وغير جيد لي، والمنتج الذي يمكن ألا يكون جيداً لي ربما سيكون جيداً مع الآخرين. أنا فقط أقوم بالترويج للأشياء التي نجحت معي. إذن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل ذلك إذا لم يستطع فعلاً تجربة المنتجات؟ ربما يمكن أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الأشخاص، لكنه لا يمكنه إعطاء رأي دقيق حول منتج ما”.

في حالات أخرى، يعتقد بخازي أن الجماهير قد تجد في النهاية صعوبة في التمييز بين المؤثرين الحقيقيين والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يعني “خرقاً كبيراً للثقة. وفي نهاية المطاف، يعد تحقيق هذا التوازن الدقيق بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الإبداع الأخلاقي – والشفاف – أمراً ضرورياً للمؤثرين الذين يتنقلون في هذا المشهد المتطور بشكل كبير”.

المؤثرون الافتراضيون

“ليل ميكيلا” Lil Miquela هو مؤثر افتراضي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولديه عدد كبير من المتابعين على “انستغرام” الذين تعاونوا مع علامات تجارية مثل “كالفن كلاين” و”برادا”. ووفقاً لسيرتها الذاتية على “انستغرام”، فإن المؤثرة هي “روبوت يبلغ من العمر 19 عاماً ويعيش في لوس أنجلوس” ولديه أكثر من 3 ملايين متابع. إنها واحدة من عدد متزايد من المؤثرين الافتراضيين الشبيهين بالإنسان مع عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت.

ومن بين منشئي المحتوى المشابهين Lu do Magalu (أكثر من 6 ملايين متابع على انستغرام) و Thalasya الإندونيسي “meta-human” (464 ألف متابع على انسغرام).

لقد مثل Lu do Magalu، الذي يظهر أتباعه الأبرز في البرازيل، علامات تجارية من العديد من القطاعات المختلفة وظهر في مراجعات المنتجات ومقاطع الفيديو الخاصة بفتح العلبة.

كما أعلنت Thalasya عن علامات تجارية من مختلف الصناعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والضيافة، وآخرها Cannon Indonesia.

على الرغم من أنه لا يزال ليس الشكل الأكثر شيوعاً للتسويق المؤثر، إلا أن استخدام المؤثرين الافتراضيين يمكن أن يساعد العلامات التجارية في التميز بين الآخرين الذين يستخدمون بالفعل منصات مثل “تيك توك” و”انستغرام”. ونظراً لأنه يمكن إنشاء المحتوى الرقمي بهذه السرعة في الوقت الحاضر مع انفجار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، فقد تكون العلامات التجارية على استعداد للتعاون مع المؤثرين الافتراضيين.

ويقول ديفيد بخعازي : “إنه شيء نناقشه بانتظام في “هاوس أوف كومس”. بالنسبة لي، أتصور أن الذكاء الاصطناعي سيصبح له دور كبير في إنشاء المحتوى للمؤثرين. ويجب النظر إلى أوجه التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي على أساس كل حالة على حدة. يجب أن تراعي العلامات التجارية المفاضلات من حيث الأصالة والاتصال العاطفي والمرونة، فضلاً عن المخاطر المحتملة المرتبطة بمؤثري الذكاء الاصطناعي والمحتوى. على سبيل المثال، يمكن أن يكون محتوى الذكاء الاصطناعي غير متوقع، مما يؤدي أحياناً إلى نتائج غير مقصودة أو غير مناسبة بسبب التحيزات أو القيود في بيانات التدريب”.