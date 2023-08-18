مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالدولشخصياتشركاتمصارف (بنوك)

محافظ المركزي السعودي يدشن مؤتمر عربي لبحث تداعيات التضخم والودائع البنكية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تحتضن العاصمة السعودية الرياض، محافظي البنوك المركزية العرب مطلع سبتمبر القادم، لمناقشة وبحث تداعيات التضخم العالمي على الإستقرار المالي، و رفع الفائد و أثرها على النمو.

كما يناقش المؤتمر العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية و تنطلق أعماله في 4 سبتمبر تحت عنوان(الآفاق الاقتصاديةالعربية في ظل المتغيرات الدولية)، تداعيات تباطؤ النمو العالمي على المنطقة العربية، بحضور ورعاية محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.

و تطرح رؤية المملكة 2030 كتجربة رائدة في التطوير والتحول الاقتصادي، ومناقشة التمويل المستدام ومساهمة القطاع المصرفي في تمويل النمو والتنمية، بحضور محافظي البنوك المركزية العرب.

يذكر أن معظم الدول العربية سواء مصدرة أو مستوردة للنفط تعتمد حاليا سياسات إصلاح وتطوير وتحول اقتصادي عميقة وشاملة واعتماد إجراءات تنوع قطاعي لتخفيف الاحادية الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصادات الوطنية على تحمل الصدمات وتعزيز مرونتها.

والإشارة إلى التسارع غير المسبوق لثورة الصناعية الرابعة في الرقمنة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتبدلات السريعة في التشريعات المالية الدولية، تمهيدا لنشوء فرصاً غير مسبوقة للتنوع والمرونة الاقتصاديتين وتمثل فرصا لتحقيق اقتصاد عربي مرن ومتنوع وأخضر ورقمي يؤدي إلى تعزيز رفاهية المواطن العربي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا