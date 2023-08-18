تحتضن العاصمة السعودية الرياض، محافظي البنوك المركزية العرب مطلع سبتمبر القادم، لمناقشة وبحث تداعيات التضخم العالمي على الإستقرار المالي، و رفع الفائد و أثرها على النمو.

كما يناقش المؤتمر العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية و تنطلق أعماله في 4 سبتمبر تحت عنوان(الآفاق الاقتصاديةالعربية في ظل المتغيرات الدولية)، تداعيات تباطؤ النمو العالمي على المنطقة العربية، بحضور ورعاية محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.

و تطرح رؤية المملكة 2030 كتجربة رائدة في التطوير والتحول الاقتصادي، ومناقشة التمويل المستدام ومساهمة القطاع المصرفي في تمويل النمو والتنمية، بحضور محافظي البنوك المركزية العرب.

يذكر أن معظم الدول العربية سواء مصدرة أو مستوردة للنفط تعتمد حاليا سياسات إصلاح وتطوير وتحول اقتصادي عميقة وشاملة واعتماد إجراءات تنوع قطاعي لتخفيف الاحادية الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصادات الوطنية على تحمل الصدمات وتعزيز مرونتها.

والإشارة إلى التسارع غير المسبوق لثورة الصناعية الرابعة في الرقمنة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتبدلات السريعة في التشريعات المالية الدولية، تمهيدا لنشوء فرصاً غير مسبوقة للتنوع والمرونة الاقتصاديتين وتمثل فرصا لتحقيق اقتصاد عربي مرن ومتنوع وأخضر ورقمي يؤدي إلى تعزيز رفاهية المواطن العربي.