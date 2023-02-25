مؤتمر تمكين المرأة في دبي يوفر للنساء منصة لتحديات وأهداف جديدة

أعلن مجلس تمكين المرأة عن انعقاد مؤتمر تمكين المرأة في 7 و 8 آذار / مارس في أوبرا دبي وفندق أرماني. وسيجمع هذا المؤتمر أكثر من 2000 ضيف وأكثر من 80 متحدثاً من جميع أنحاء العالم لاستعراض تجاربهم ورؤيتهم واستراتيجياتهم للنجاح في القيادة والتمكين.

ويكرس مؤتمر تمكين المرأة جهوده لتحسين حياة النساء من خلال التعليم والإلهام والإبداع والشغف. وسيشارك المتحدثون الضيوف تجاربهم الشخصية ومعارفهم، وتزويد الحاضرين بالأدوات والحوافز لإحداث تغيير في حياتهم ومهنهم. وتتحدث في هذا المؤتمر، والذي ينعقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شخصيات نسائية مرموقة مثل: ماي ماسك، ناتاليا فوديانوفا، الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، روشين نغوريما، والدكنورة جيوفانا غرازيوزي كازيميرو.

وستتاح للحضور الفرصة لاكتساب المزيد من المعارف من نساء قياديات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والشركات الناشئة والوسائط والأزياء، فضلاً عن فرص متاحة لبناء شبكات علاقات وفرص تعليمية مع نماذج لعبت دوراً مؤثراً. وسيشمل المؤتمر تنظيم ورش عمل، بالإضافة إلى حفل عشاء وعرض أزياء.

وتقول ميلا سمارت سيمشكينا، رئيس ومؤسس مجلس تمكين المرأة: “إن مؤتمر تمكين المرأة لا يتعلق بالتعليم والتمكين فحسب، بل يتعلق بتوفير منصة للنساء للتحدث بها، ومشاركة قصص النجاح، وتمكين النساء من إيجاد أهداف وتحديات جديدة. ويمكننا معاً إنشاء مجتمع من النساء القويات والثقة والناجحة التي تدعم بعضها البعض”.

وتتوفر الآن تذاكر دخول المؤتمر وتشمل الوصول إلى المؤتمر الذي يستمر يومين. كما تم طرح تذكرة منفصلة لحفل عشاء في فندق أرماني، وتشمل عشاءً فاخراً، وعروضاً موسيقية حية، وعروض أزياء، وفرص التواصل غير الرسمية.

لمزيد من المعلومات أو للتشاور حول أحدث قائمة المتحدثين، يرجى زيارة موقع مؤتمر تمكين المرأة على الرابط https://www.weconvention.com.