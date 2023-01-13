ليونيل ميسي سينضم لنادي الهلال السعودي

سينضم النجم الأسطورة ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي مقابل 299 مليون دولار في السنة، ونقلت تقارير أن والد ووكيل ليونيل ميسي موجود في الرياض للتفاوض على عقد يجعل النجم الفائز بكأس العالم يكسب أكثر من كريستيانو رونالدو بأشواط.

كشفت تقارير صحفية وجود رئيس نادي الهلال رئيس فهد بن نافل في باريس، حيث شُوهد بن نافل في ساحة فندق فور سيزونز جورج سانك الشهير، ما يزيد الأنباء حول وجوده في العاصمة الفرنسية، للتفاوض من أجل ضم ميسي، ردا على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” أن والد النجم الأرجنتيني خورخي ميسي، وصل إلى الرياض من أجل التفاوض مع نادي الهلال، حول إمكانية انضمام نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لصُفوف الزعيم السعودي. ويستعد نادي الهلال بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية لدفع 350 مليون دولار سنويّاً للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

وأفادت تقارير إعلامية أن ليونيل ميسي سيبرم صفقة رائعة بقيمة 299 مليون دولار سنويًا للانضمام إلى الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين. ومع ذلك ، قد يكون هذا مقدمة لانتقال ليونيل ميسي كليا، مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف. لا تزال الاتصالات بين ليونيل ميسي والسعودية قائمة وذكرت صحيفة ديلي ميل أن والد ميسي ، خورخي ، موجود الأن في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال بشأن عقد بقيمة 299 مليون دولار في السنة.

ولدى اكتمال الصفقة فإنها ستضع ميسي في منافسة مباشرة مع خصمه منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو ، وسيكون قد كسب أكثر بكثير من رونالدو مهاجم النصر الذي انضم حديثًا للنادي السعودي. انضم رونالدو إلى النادي السعودي في بداية العام بعقد قيل إن قيمته 214 مليون دولار في السنة.

ينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو ، وكان من المتوقع أن يوقع تمديدًا من شأنه أن يلعب في الدوري الفرنسي. وكحال رونالدو ، قد يغريه عرض المال الضخم لخوض غمار الكؤوس في المملكة العربية السعودية. ونقل تقرير صادر عن Mundo Deportivo ، أن العرض المطروح على الطاولة هو أقل بقليل من 300 مليون دولار في السنة. ونقل التقرير عن ناصر العطية ، أحد أقارب أمير قطر ، قوله: “ميسي ، فريقه القادم بعد رحيله من باريس سان جيرمان ، سيكون السعودية”. يعد التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أحد أكثر التحديات إثارة في تاريخ اللعبة، وكذلك الحال مع سجل الإثارة بين نادي النصر ونادي الهلال،

من المقرر أن يواجه الناديين بعضهما مرة أخرى في مباراة استعراضية في الرياض هذا الشهر ، لكن المشجعين سوف يشعلون الملعب حماسة خلال مباريات الدوري المنتظمة مرة أخرى في حالة نجاح الهلال في سعيه لضم ميسي. يعتبر التنافس بين الهلال والنصر من أقوى المنافسات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين. فاز الهلال بالدوري ثلاث سنوات متتالية وفاز بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي. ارتبط الهلال ارتباطًا وثيقًا بانتقال رونالدو قبل انتقاله في نهاية المطاف إلى النصر.

الترقّب السعودي حول إمكانيّة ضمّ النجم ميسي إلى نادي الهلال، لا تزال احتمالات تمديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024 قائمة مالم يتم توقيع الهلال لتعاقد جديد معه.