ليونيل ميسي يتعرض للإيقاف من باريس سان جيرمان بسبب سفره إلى السعودية

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع على الملف الثلاثاء أن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم سيوقف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأيام عدة بعدما فتح إجراءا تأديبيا بحقه بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

وبينما أشارت العديد من وسائل الإعلام بينها راديو مونتي كارلو وصحيفة “ليكيب” الرياضية، إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم يؤكد المصدر الذي سألته فرانس برس مدة الإيقاف، قائلاً إن الأرجنتيني سيتغيب “أياما عدة”.

من جهته، أوضح مصدر مقرب من النادي أن الإدارة “على الأرجح” ستوقف ميسي لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن “لا أحد فوق المؤسسة”.

وأضاف المصدر المطّلع على الملف: “لا يستطيع التدريب أو اللعب ولن يتقاضى أجرًا خلال فترة الإجراء التأديبي”.