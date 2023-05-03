سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

ليونيل ميسي يتعرض للإيقاف من باريس سان جيرمان بسبب سفره إلى السعودية

سامر باطر by سامر باطر
ميسي

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع على الملف الثلاثاء أن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم سيوقف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأيام عدة بعدما فتح إجراءا تأديبيا بحقه بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

وبينما أشارت العديد من وسائل الإعلام بينها راديو مونتي كارلو وصحيفة “ليكيب” الرياضية، إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم يؤكد المصدر الذي سألته فرانس برس مدة الإيقاف، قائلاً إن الأرجنتيني سيتغيب “أياما عدة”.

من جهته، أوضح مصدر مقرب من النادي أن الإدارة “على الأرجح” ستوقف ميسي لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن “لا أحد فوق المؤسسة”.

وأضاف المصدر المطّلع على الملف: “لا يستطيع التدريب أو اللعب ولن يتقاضى أجرًا خلال فترة الإجراء التأديبي”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...