ليونيل ميسي: هل عثرت على “ميسي الصغير” في بلدك؟

كثيرون هم الأطفال الذين يطمحون لبلوغ ما وصل إليه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي من شهرة وجوائز وألقاب. وزادت رغبة هؤلاء مع فوز “البرغوث” ببطولة كأس العالم التي انتهت مؤخراً مع منتخب بلاده.

نجح ميسي البالغ من العمر 35 عاماً بالفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخ الدولة الأمريكية الجنوبية المولعة باللعبة بعد الأولى في مونديال 1978 على أراضيهم بجهود ماريو كامبس و1986 في المكسيك مع الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

دائماً ما كان نجوم اللعبة هم حلم الصغار ومثالهم الأعلى الذي يقتدون به ويقلدونه ويريدون التشبه به.

تزخر الأرجنتين منذ سطوع نجم ميسي في عالم المستديرة بالمحبين الصغار الذين يسيرون على نهجه

ليونيل ميسي عندما كان طفلاً

شهد مونديال قطر 2022 مشاركة أحد هؤلاء إلى جانب ميسي في منتخب “التانجو” وهو جوليان ألفاريز الذي سجّل 4 أهداف في البطولة

كان ألفاريز البالغ من العمر 22 عاماً من أشد المعجبين بميسي عندما كان طفلاً صغيراً، حتى أنه تصور معه قبل 10 سنوات تقريباً.

ظهر ألفاريز في الصورة وهو مسرور جداً من نجاحه بالتقاط صورة مع الأسطورة دون أن يتخيل أن يوما سيأني يكونا فيه زميلين ويشاركا سوياً في أهم ما أنجزه ميسي

ملهم وقدوة

يعد ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أكبر ملهمي الأطفال للدخول في مجال لعبة كرة القدم، وكثيراً ما تجدهم في الأكاديميات يحاولون تقليد تحركاته وفنياته وتمريراته وتسديداته القاتلة.

ولا تقف الأمور عند تشبيه اللاعبين أنفسهم بميسي. فبات كمثال يضرب لدى بروز اسم لاعب شاب لديه مستقبل في المستطيل الأخضر، إن من قبل الصحافة والإعلام أو لتحفيزه من قبل إدارة الفريق الذي يطمح بالتعاقد معه.

حتى أن العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو في موقع يوتيوب تستخدم المصطلحات نفسها بهدف اجتذاب الناس والحصول على نسبة مشاهدات عالية.

ووصف تقرير أعدته قناة “بي بي سي” البريطانية، العديد من الأطفال الذين يتم إعدادهم في أكاديميات كرة القدم بأنهم “ميني ميسي” أي ميسي الصغير في إشارة إلى أن لديه موهبة فذة.

وعرض التقرير مقطع فيديو صغير لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى كيفن ينبئ مستقبله الكروي بما هو مميز.

وكشف تقرير اخر أن نادي برشلونة حيث أمضى ميسي 18 عاماً من مسيرته الكروية، عثر على نسخة جديدة من اللاعب الأرجنتيني لكنه هذه المرة من أصول مغريبية ويدعى لامين يامال ويبلغ من العمر 15 عاماً.