ليونيل ميسي: نهاية سعيدة لقصة حب لاعب من كوكب آخر والساحرة المستديرة

منذ طفولته، وهي تعشقه، وبينهما جاذبية مغناطيسية مذهلة تجعلك تشعر وكأنها تمسك بتلابيب قدمه، تطيعه فتسير كيفما شاء، وتنساب بليونة ساحرة بين خصومه وهي تعزف موسيقى التانجو، وتنتهي دائما حيث يريد.. أعطته كل شئ منذ صباه.. المال والمجد.. إلا الجائزة الأغلى، تمنعت واستعصت عليه، ولم تعلن التسليم وتقدمها له إلا أخيرا على أرض قطر، وهو في منتصف الثلاثينيات من عمره، لتتوج بذلك قصة حبهما الكبير إنهما الساحرة المستديرة كرة القدم والبرغوث ليونيل ميسي.

محطات في حياته

ألهم ميسي منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، وقاده للفوز في المباراة النهائية على فرنسا، ولكن قبل ذلك كانت هناك محطات بارزة في حياته:

ولد ليونيل اندريس ميسي موتشيتيني في 24 يونيو/ حزيران من عام 1987 في روزاريو بالأرجنتين

بدأ لعب كرة القدم منذ طفولته

وفي عام 1995 انضم إلى فريق الأشبال في نادي نيويول أولد بويز (نادي كرة قدم من الدرجة الأولى ومقره في روزاريو)

جذبت موهبة ميسي المذهلة انتباه الأندية المرموقة على جانبي المحيط الأطلسي

في سن الـ 13 انتقل وعائلته إلى برشلونة حيث بدأ اللعب مع فريق نادي برشلونة تحت 14 عاما

وقد سجل 21 هدفا في 14 مباراة لفريق الناشئين وسرعان ما تقدم للفريق الأول وشارك في أول مباراة غير رسمية له مع نادي برشلونة عندما كان يبلغ من العمر حينئذ 16 عاما

في موسم 2004-2005 أصبح ميسي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عاماً، أصغر لاعب وهداف الدوري الإسباني

وعلى الرغم من بنيته المتواضعة حيث يبلغ طوله 1.7 متراً ووزنه 67 كيلوغراما إلا أنه كان قوياً ومتوازناً ومتعدد الأدوار في الميدان

وهو سريع ودقيق ويلعب بقدمه اليسرى ويوزع التمريرات ويمكنه أن يشق طريقه بسهولة عبر الدفاعات المتماسكة

في العام الماضي انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان

بعد 36 عاما

وأخيرا، بعد 36 سنة منذ إحراز راقصي التانجو كأس العالم بقيادة الأسطورة مارادونا في عام 1986 نجح منتخب الأرجنتين في استعادتها. وكان أقصى ما بلغه ميسي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم من قبل هو لقب الوصيف في عام 2014 أمام الماكينات الألمانية.

درة التاج

وهكذا حصل ميسي (34 عاما) أخيرا على الجائزة التي كانت تنقصه، وهي الأغلى ودرة تاج الجوائز جميعها، وكان قد حصل من قبل على:

أحرز 10 ألقاب في الدوري الإسباني

وآخر في فرنسا

و4 ألقاب في دوري الأبطال

وبطولة كوبا أمريكا 2021

وحقق رقما قياسيا في الحصول على الكرة الذهبية (7 مرات) كأفضل لاعب في العالم

كوكب آخر

ربما يوصف رونالدو أو مبابي أو هالاند بأنه أفضل لاعب في هذا العالم، إلا أن هذه الجملة لا تتضمن لاعبا واحدا فقط على الأرض، لأنه ببساطة ليس من هذا العالم، فهو من كوكب آخر… إنه ليونيل ميسي.