ليونيل ميسي: ماذا نعرف عن البشت الذي يُوضع على كتفي العريس والبطل والملك؟

من التقاليد العربية الأصيلة ارتداء العريس للبشت في ليلة عرسه، وارتداء البطل المحارب له بعد انتصاره في معركة، كما أنه رداء الملوك.. وقد جسدت لحظة رفع ميسي لكأس العالم كل ذلك معا، فهو العريس في ليلة عرسه وهي نهاية سعيدة لقصة حب مديدة مع الساحرة المستديرة، وهو المنتصر بعد معركة شرسة مع خصم عنيد، كما أنه أكد نفسه ملكا لكرة القدم. لكل ذلك وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البشت على كتفيه.

البشت القطري

عبارة عن عباءة يرتديها الرجال العرب منذ القِدم، وما زال يستخدم في دول الخليج، وهو:

يقتصر استخدامه في المُناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد والأعراس.

كما تقيد الجامعات القطرية على الخريجين ارتداء “البشت” في حفل التخرج

ويتميز بألوانه المختلفة مثل الرمادي والأسود والبني والبيج والأبيض

ويبدأ طول البشت من الكتف إلى القدم

وهو زي ليس له أكمام ولكن له فتحتان من أجل إخراج اليدين

له ثلاثة أنواع هي الصيفي والشتوي والربيعي.

غالبا ما تكون حواشي وأطراف البشت الفضفاض ذات خيوط مذهبة

سوق واقف

في ممرات سوق “واقف” التراثي بالعاصمة القطرية الدوحة، توجد محلات تفصيل البشت الذي يعُد مهمة شاقة وتستمر حياكته لأيام. ويُعد محل موسى عيسى أبو حليقة للبشوت هو أول محل تم افتتاحه في قطر لصناعة البشت القطري عام 1930.

خياطة البشت

عملية خياطة البشت وتطريزه شاقة يعمل عليها عادة 5 أشخاص وتستغرق نحو أسبوع ، ذلك أن كل تطريزة في البشت لها صانع مُعين :

التطريزة الأولى تسمى البرواز

الثانية تسمى التركيب

الثالثة هي السلسلة

الرابعة تسمى الهيلة وتكون في المُنتصف

التطريزة الخامسة والأخيرة تسمى المكسر

رمز للشخصية

عرف البشت منذ القدم، تماما كما عُرفت الغترة، مُكملا للزي وجزءا أساسيا منه، وبالتالي هما رمزان للأصالة والهوية الوطنية نظرا لقيمتهما التراثية، خاصة أن الرجل يعتبر الغترة تاجا على الرأس و”البشت” رمزا للشخصية.