لين لتقنية المعلومات أوّل مقدم خدمات تقنية سعودي في المملكة

أعلنت شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، الثلاثاء، عن حصولها على خطاب الموافقة من البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة ضمن البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي كأوّل مقدم خدمات تقنية سعودي في المملكة.

وتُعد شركة لين من ضمن الشركات السعودية المتخصصة في تمكين الشركات على بناء حلول جديدة للتقنية المالية عبر مجموعة واجهة برمجة تطبيقات APIs متطورة وسلسة تُمكّن الشركات من الوصول الآمن لبيانات مستخدميها المالية من خلال حساباتهم المصرفية، بينما تُساعد أيضاً واجهة برمجة تطبيقات لين على التفعيل للمدفوعات الخاصة للمستخدمين وتنفيذ الحوالات الفورية من بنك إلى آخر برسوم منخفضة تواكب توقعات وقدرات التجار.

الحمدلله اليوم حصلنا على موافقة البنك المركزي السعودي لتكون لين أول شركة خدمات تقنية للمصرفية المفتوحة في السعودية ضمن البيئة التجريببة



تجاربنا في الإمارات و نجاحاتنا كانت مجرد البداية، الآن بننطلق في بلدنا إن شاء الله، متحمسين للعمل مع التجار و الشركات المالية في المملكة❤️🇸🇦 pic.twitter.com/b2KhrBniug — Lean Technologies (@LeanTechHQ) August 23, 2022

وتُقدّم شركة لين خدماتها لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نيسان/أبريل 2021، وتتضمن قائمة عملائها مزودي خدمة الدفع الآجل مثل تابي وتمارا وسبوتي، وشركات التداول والاستثمار مثل ثروة وبركة، وغيرها من الشركات مثل نون ومجموعة الفطيم.

#البنك_المركزي_السعودي يصرح لـشركتين تقنية مالية جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.https://t.co/VPcZQBsxZp pic.twitter.com/JCdkcUN1F2 — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 23, 2022

وتُسهل منتجات لين على الأفراد تعاملاتهم المالية اليومية، وتُمكّن الشركات من الوصول إلى البيانات المالية لعملائها وتنفيذ المدفوعات من جميع البنوك في المملكة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تمكين السوق من تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء في السعودية.

كما تساعد لين المستخدمين على ربط حساباتهم المالية بأمان بالتطبيقات والخدمات المختلفة، وتسهيل ربط البيانات من حساباتهم البنكية، وهو ما يمكّنهم من تحديد الاحتياجات المالية والحصول على أفضل الأسعار على القروض وتحويل الأموال إلى الحسابات الأخرى دون مسّ خصوصية معلوماتهم البنكية أو أمانها.

لين ومنظومة التقنية المالية

حققت المملكة قفزاتٍ هائلة في مجال التقنية المالية خلال السنوات الماضية ضمن سعيها لترسيخ دورها كرافدٍ للتقنية المالية المستقبلية وتمكين القدرات الشابة في المجالات الرقمية المختلفة، وهو ما مكّن من بروز عدد من الشركات الجديدة المتخصصة في التقنية المالية لتسدل الستار عن عددٍ من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة لتسهيل تجربة العملاء والمستخدمين، ومع إطلاق البنك المركزي السعودي للبيئة التجريبية التشريعية في عام 2018، ارتفع عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة %147 معدل نمو سنوي مركب ويُتوقع أن يزداد هذا الارتفاع إلى أكثر من 550 شركة تقنية مالية قبل 2030 بعد إطلاق استراتيجية التقنية المالية الجديدة.

وانعكست جهود ومبادرات البنك المركزي السعودي إيجاباً على القطاع عبر تقديم أطرٍ تنظيمية متطورة واستباقية تعزز تماسك وفاعلية المنظومة المالية وقدرتها على الابتكار والإبداع، وفي سياق حصول شركة لين على موافقة البنك المركزي السعودي للعمل في البيئة التجريبية التشريعية أكّد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس هشام الفالح على أنّ المصرفية المفتوحة ستُمكّن من تطوير موجةٍ جديدةٍ من المنتجات المالية، وهو ما يحفّز لين على دعم المنظومة المالية من خلال تطوير الأدوات اللازمة لبناء الجيل القادم من الخدمات المالية في المملكة.

ويرتكز نجاح شركة لين على تعزيز وتمكين منظومة التقنية المالية لتقدم خدماتها للجميع أيّاً كانت خلفياتهم الاجتماعية والجغرافية، وفي هذا الصدد، أعلنت لين مؤخراً عن حصولها على تمويل أ بقيمة 33 مليون دولار، بقيادة سيكويا كابيتال، وستقوم قريبًا بالتوسع خارج الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتشمل خدماتها دول أخرى.