لينوفو تؤسس مقراً في السعودية وشراكة بمصنع آلات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

أعلنت مجموعة لينوفو عن إنشاء مقر إقليمي جديد للشركة في الرياض، إلى جانب مصنع ضخم للتكنولوجيا يهدف لإنتاج منتجات “صنع في السعودية” بحلول عام 2026. وسبق أن كشفت لينوفو  عن شراكة كبرى مع شركة “آلات” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن استثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق الشرق الأوسط المتنامي، بالإضافة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد. ووفقًا لبيان الشركة، تستثمر لينوفو نحو ملياري دولار عبر سندات قابلة للتحويل مع “آلات” لتمويل استراتيجيات النمو. تتضمن المبادرة تأسيس مقر إقليمي جديد في برج المجدول بالرياض، سيضم مركزًا لخدمة العملاء ومركزًا للبحوث والتطوير يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ولضمان قيادة قوية، عينت لينوفو فريقًا تنفيذيًا متخصصًا، حيث تم تعيين لورانس يو رئيسًا للمقر الإقليمي الجديد، وجيوفاني دي فيليبو نائبًا للرئيس والمدير العام للينوفو السعودية، وزوران رادوميلو رئيسًا تنفيذيًا للتقنية.

  الأبرز في هذه الشراكة هو إنشاء منشأة تصنيع تكنولوجي بمساحة 200 ألف متر مربع في الرياض بالتعاون مع “آلات”، حيث سيُخصص هذا المصنع لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات لينوفو، مع خطة لتحقيق إنتاج محلي يحمل علامة “صنع في السعودية” ابتداءً من عام 2026. وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى المساهمة بنحو 10 مليارات دولار للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بحلول 2030. لا تقتصر خطط لينوفو على التصنيع فقط، بل تشمل تعميق الشراكات التقنية في المنطقة. فبالتوازي مع هذه الاستثمارات، أعلنت الشركة عن شراكات تقنية مع شركات عالمية مثل آي بي إم (IBM) لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة خصيصًا للسوق السعودية. تستهدف هذه الحلول القطاعات الحكومية والتجارية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. وتؤكد لينوفو بذلك على التزامها بالسعودية كمركز استراتيجي للنمو والابتكار في المنطقة، مستفيدةً من موقع المملكة المحوري واقتصادها المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات.

