لينغارد يكشف تفاصيل معركته النفسية داخل مانشستر يونايتد

فتح جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق قلبه حول معاناته الذهنية أثناء اللعب في صفوف الشياطين الحمر، والأزمة التي مر بها في الحقبة الأخيرة داخل الفريق.

رحلة لينغارد

• رحل لينغارد عن أولد ترافورد في صيف 2022، بعدما قضى مسيرته بالكامل في المراحل السنية المختلفة داخل مانشستر يونايتد حتى وصل إلى الفريق الأولى وقضى معه سنوات.

• رغم ترك ذكريات الطفولة وأمل اللعب لفريق الذي شجعه طوال حياته، اعترف لينغارد أنه عانى من الاكتئاب مع يونايتد، حتى أنهى شرب الخمر لمقاومة ما وصل إليه من مرض عقلي.

• لينغارد لعب مع مانشستر يونايتد منذ 2008 حين كان عمره 15 عاما، حتى 2021، تخلل ذلك فترات إعارة مع ليستر سيتي، برمينغهام سيتي، برايتون وديربي كاونتي، وأخيرًا وست هام.

• انتهت علاقة لينغارد مع يونايتد صيف 2022، بعد نهاية عقده إذ انضم بعدها إلى نوتنغهام فورست بعقد دائم.

رحلة المعاناة

قص لينغارد رحلته معاناته داخل مانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة، قبل الرحيل عن الشياطين الحمر.

وقال لينغارد في حواره مع صحيفة “غارديان” البريطانية: “كنت أدخل في محادثات مع الناس، وكنت دائما ما أقول نعم، حسنا، نعم”.

وتابع: “لم أكن أدخل شيئا في عقلي، كنت أسمع الكلام بأذُن وأخرجه من الأخرى، كنت مخدرًا، وأردت أن أبقى على هذه الحالة، حيث لم أكن أشعر بأي شيء”.

أضاف: “حرفيا، أردت فقط أن أجلس في البيت وأشرب قليلًا، أحاول أن أبعد الألم عني، أنا لا أفعل هذا الشيء في المعتاد، لكنْ الجلوس في البيت والشرب قبل النوم، أفعل هذا عندما أكون في موقف سيئ، لم أكن أشرب بشكل مفرط، فقط القليل على مدار الأسبوع”.

We take the rough with the smooth. Always ready for the next challenge 💪🏾❤️#Jlingz #ManchesterUnited pic.twitter.com/UYkNFpPVBV — Jesse Lingard (@JesseLingard) September 26, 2021

في عام 2019، دخلت والدة لينغارد في منشأة طبية لتلقِّي العلاج، وأدى ذلك إلى اضطرار نوتنغهام فورست الآن إلى رعاية شقيقه غاسبر وشقيقته ديزي التي جاءت لتعيش معه لمدة ستة أشهر تقريبًا، الجمع بين الاضطرار إلى تلبية احتياجات مدرستهم بالإضافة إلى اهتمامه بالأم جعله في الحضيض.

في الوقت نفسه تقريبًا الذي لعب فيه لينغارد 90 دقيقة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ديربي كاونتي قبل الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس 2020، ولكن على الرغم من الفوز 3-0، فقد تعرض للإيذاء من قبل المشجعين أثناء صعوده إلى حافلة الفريق بعد المباراة، حيث كان المشجعون غير سعداء بالأداء، وتركه يفكر في مسيرته ويريد أن يأخذ “استراحة لمدة شهرين”.

وأوضح لينغارد: “لقد شعرت بحاجة إلى الكثير من التفحيص، خاصة بعد مباراة ديربي وتعرضتُ للإساءة عندما صعدت إلى الحافلة”.

وواصل: “يمكنني عادة التعامل مع الموقف، ولكن في بعض الأحيان تصل إلى نقطة حيث تكون مثل (آه، لا يمكنني حتى أن أكون متحمسًا لفعل هذا بعد الآن).”

وأردف: “لم يعرف أحد حقًا عن معاناتي خارج الملعب، لذا فهم يعتقدون (أنت لاعب كرة قدم، وتعيش في منزل جميل، ولديك المال، ويمكنك التعامل مع أي شيء)، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة شخص ما ورفاهيته – فهذا وضع مختلف، كلنا بشر”.

أشاد لينغارد بالدعم الذي تلقاه من مدرب يونايتد آنذاك أولي غونار سولشاير وكذلك طبيب نادي يونايتد، على الرغم من معاناته في كثير من الأحيان لاقتحام تشكيلة الفريق النرويجي.

بعد فترة إعارة ناجحة مع وست هام في النصف الثاني من موسم 2020-2021، انتهى عقد لاعب خط وسط إنجلترا السابق مع يونايتد في الصيف، حيث انضم بعد ذلك إلى نوتنغهام فورست.



Proud of the boys today, worked hard throughout the game. We take the positives and to concede like we did is a Learning curve. Fans were unbelievable all game, thank you for your support 👏🏾🔴 #Nffc #Jlingz pic.twitter.com/NUEXG3bklt — Jesse Lingard (@JesseLingard) August 20, 2022

شارك هذا الموسم 14 مرة مع الأولاد الجدد في بريميرليغ، وسجل هدفه الأول هذا الشهر في الفوز 2-0 في كأس كاراباو على توتنهام هوتسبير.