السعودية.. ليلة الأبطال السبت في جدة

انطلق العد التنازلي النهائي لاستضافة عرض ليلة الأبطال (WWE Night of Champions) خلال عطلة هذا الأسبوع، حيث تم الإعلان عن جميع النزالات التي يشهدها الحدث التاريخي في جدة يوم السبت 27 أيار/مايو.

وإضافة إلى العودة التاريخية لبطولة الوزن الثقيل في WWE مع إقامة المواجهة الرئيسية بين سيث رولينز، وإيه جاي ستايلز، يشهد الحدث حضور أبرز الأسماء وأبطال سماك داون وراو للدفاع عن الألقاب والتغلب على المنافسين في جدة سوبردوم خلال عطلة الأسبوع.

وتتوجه بيانكا بيلير، بطلة راو للسيدات، إلى جدة بعد سلسلة من النتائج المبهرة جعلتها في القمة ضمن عروض السيدات. وتخوض بيلير مساء السبت تحدياً صعباً حيث تواجه أسوكا، المنافسة التي تشتهر بأنها تختبر القوة البدنية والذهنية لمنافسيها في محاولة للاستيلاء على حزام البطولة.

وتخوض ريا ريبلي، بطلة سماك داون للسيدات، والمتوجة مؤخراً، تحدياً مبكراً على لقبها في مواجهة ناتاليا، حيث تتواجه النجمتان في جدة يوم السبت. يأتي هذا النزال بعد أدائها المميز الذي تضمن تتويجها بعد الفوز الملهم في حدث راسلمانيا 39، لتنال حزام البطولة من الأسطورة شارلوت فلير.

وفي منافسة بين مجموعة من أكبر الأسماء في WWE من الماضي والحاضر، تواصل بيكي لينش عودتها إلى عالم المصارعة بمواجهة مرتقبة للغاية أمام تريش ستراتوس أيقونة WWE، في لقاء من المتوقع أن يكون من أروع النزالات في جدة سوبردوم. وتواجه بيكي لينش الملقبة بيغ تايم بيكس، نجمة قاعة المشاهير في WWE بعد حرب كلامية مؤخراً بين الحليفتين السابقتين.

يتميز عرض عطلة الأسبوع بعدد من النزالات الضخمة ضمن بطاقة الحدث، حيث يتواجه مصطفى علي للفوز باللقب مع غونتر بطل إنتركونتيننتال، كما يقام أيضاً لقاء العودة بين العمالقة كودي رودز وبروك ليسنر. كما يشهد يوم السبت تجاوز رومان رينز 1000 يوم بصفته بطل WWE العالمي بلا منازع، حيث يتواجه إلى جانب سولو سيكوا في نزال للدفاع عن اللقب ضد الفريق بطل WWE Tag Team الذي يضم سامي زين وكيفن أوينز في جدة.

يمكن للجماهير في الشرق الأوسط تأمين مقاعدهم في حدث ليلة الأبطال WWE Night of Champions في جدة يوم السبت 27 مايو. التذاكر متاحة للبيع على https://www.ticketmx.com أو يمكن متابعة الحدث مباشرة وحصرياً على منصة شاهد.