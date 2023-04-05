ليفربول ينجو من خسارة جديدة أمام تشيلسي

نجا ليفربول من خسارة كانت تلوح بالأفق بعدما تدخلت تقنية الإعادة بالفيديو (فار) لإلغاء هدفين سجلهما تشيلسي لتنتهي المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المرحلة الثامنة المؤجلة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم بالتعادل السلبي.

وسجل رييس جيمس هدفاً في الدقيقة 25، لكن تقنية الفار أظهرت وجود تسلل.

وألغت التقنية نفسها هدفاً اخر في الدقيقة 50 للألماني كاي هافيرتز بعدما تلقى بينية لينفرد بأليسون، وسدد كرة تصدى لها الحارس البرازيلي واصطدمت بالدولي الألماني وسكنت الشباك، لكن الإعادة أظهرت أن هافيرتز لمس الكرة بيده قبل تخويلها للمرمى.

وأضاف الفريقان بهذا التعادل نقطة إلى رصيديهما، فأصبح رصيد ليفربول 43 نقطة وظل ثامناً، وبقي تشيلسي في المركز الحادي عشر بـ39 نقطة.

ولدى ليفربول الذي يتخلف بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، مباراة مؤجلة اخرى.

وضمن المباريات المؤجلة من المرحلة السابعة، انتزع أستون فيلا فوزا ثمينا من مضيفه ليستر سيتي بهدفين لأولي واتكينز (24) والبوركينابي برتران تراوريه (87) مقابل هدف لهارفي بارنز (35).

وأكمل ليستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه كيرنان ديوسبوري في الدقيقة 70 لتلقيه الانذار الثاني.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، ارتقى برايتون الى المركز السادس بفوزه الثمين على مضيفه بورنموث بهدفين نظيفين سجلهما الإيرلندي إيفان فيرغوسون (28) والباراغوياني جوليو أنسيكو (90+1) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.

ورفع برايتون رصيده الى 46 نقطة مقابل 27 لبورنموث الثامن عشر.

كما فاز ليدز يونايتد على نوتنغهام فريست 2-1.

وكان نوتنغهام فوريست البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 12، ورد ليدز بهدفين لجاك هاريسون (20) والكولومبي لويس سينيستيرا (45).

وصعد ليدز يونايتد الى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مقابل 27 لنوتنغهام فوريست السابع عشر.