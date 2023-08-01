ليفربول يفضل فان دايك على محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم أنه اختار مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك ليكون قائداً جديداً للفريق في الموسم المقبل 2023-2024، بدلاً من جوردان هندرسون الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي.

كما عيّن ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد نائاً للقائد في حال غياب فان دايك، في حين غاب اسم النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول للموقع الرسمي للنادي: “اختيار فيرجيل لم يكن صعباً. إنه قائد بالفطرة وله شخصية مميزة”.

وأضاف: “فيرجيل لديه كل ما يتمناه ليكون قائدًا للفريق. هو بالتأكيد أفضل قائد في الدوري الإنكليزي الممتاز، إنه أمر مهم لصورة الفريق”.

وكشف كلوب عن “مجموعة القادة” داخل الفريق التي تضم أيضاً.. أندرو روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح، وقال: “هؤلاء جميعاً لديهم صلاحيات تشبه صلاحيات القائد. كان يجب أن اتخذ قراراً باختيار نائب القائد، ليس قراراَ ضد شخص بعينه لكنني رأيت أن ترينت هو الأنسب”.

وفسر كلوب: “إنه يلعب معي منذ قدومي للفريق. لقد تطور كثيراً كلاعب وكإنسان أيضاً”.

محمد صلاح خيار خامس لليفربول

كان المصري محمد صلاح، هدّاف الفريق، قد أبدى في كانون الثاني/ديسمبر 2020 ضيقه من عدم منحه شارة القيادة في إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا، وأكد أنه شعر بـ”خيبة أمل” لكنّه استدرك مؤكداً احترامه لقرار المدرب.

وارتدي صلاح شارة قيادة الريدز للمرة الأولى في مسيرته خلال مباراة ضد مانشستر يونايتد في أيار/مايو 2021، لكنّه ظل الاختيار الرابع أو الخامس دائماً في قادة الفريق.

وفسّر كلوب: “مو، قائد منتخب مصر، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق. لكن المهاجمين مختلفون. والمهاجمون يجب أن يكونوا مختلفين”.

وتابع: “نحن بحاجة إليه ليكون نموذجًا يحتذى به. صلاح هو الشخص الذي يقود خط الهجوم. من هو أول من يضغط؟ ومن هو أول من يفعل كل هذه الأشياء على أرض الملعب وخارج الملعب؟.. إنه ذكي والجميع يحبه. هو بالنسبة لنا فائق الأهمية. لكنني أعتقد أنه بالنسبة لجميع الواجبات التي يتعين على قائد ليفربول القيام بها، فإن اللاعبين الذين يسبقونه أفضل منه”.