ليفربول يصف محمد صلاح ومحمد رمضان بالأسطورتين

علقت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي الخاصة بالعالم العربي على موقع فيسبوك على صورة جمعت المصري نجم نادي ليفربول محمد صلاح والممثل المصري محمد رمضان في إحدى مناطق مصر الساحلية والتي قام النجمان بنشرها عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشرت صفحة نادي ليفربول صورة النجمين المصريين وعلقت “1 صورة و2 أسطورة” لتنال الصورة إعجاب متابعي الصفحة التي يتابعها مئات الآلاف معلقين “أكتر تنين بحب نجاحهم، أساطير، منورين، مصر ولادة”.

وحرص محمد رمضان على نشر صورته مع محمد صلاح وعلق قائلاً “يا حبيبي يا مو”، كما نشر محمد صلاح صورته مع محمد رمضان عبر خاصية القصص القصيرة في موقع إنستجرام.

وكان محمد رمضان تحدث، قبل نحو شهر، عن علاقته بالنجم المصري الأشهر محمد صلاح خلال استضافته ببرنامج “ضيفي” الذي يبثه تلفزيون “الشرق” قائلاً “أنا ومحمد صلاح أصدقاء جداً يمكن الناس متعرفش ده لكن أصحاب ودائماً على تواصل مع بعض، محمد صلاح ألهم شباب كتير جداً وأنهم ما يترددوش في قراراتهم ويركزوا في مستقبلهم ده مثال كبير للشباب العربي مش المصري بس لأن التردد بيضيع عمر وإزاي ناخد قرار سليم في وقت سليم”.