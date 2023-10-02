فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ليفربول يتجه لتصعيد الأمور بعد إلغاء هدف صحيح له أمام توتنهام

تسبب خطأ تحكيمي السبت بخسارة ليفربول مباراته أمام توتنهام 1-2 بعد إلغاء هدف صجيج نتيجة تسلل غير موجود.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ليفربول يصعد بوجه الحكام

يتجه نادي ليفربول إلى تصعيد الأمور بعد الأزمة التي تبعت مباراته أمام توتنهام ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم وانتهت بخسارته 1-2، وذلك عقب إلغاء هدف صحيح له وطرد لاعبيه كيرتس جونز ودييغو غوتا.

وكانت لجنة الحكام أصدرت بياناً اعترفت فيه بالخطأ وبأن هدف “الريدز” صحيح ولا غبار عليه، وقالت في بيان لها “كان هذا خطأ حقيقياً واضحاً. كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد”.

واحتفل لاعبو ليفربول بالتقدم على توتنهام بهدف سجله لويس دياز بعد تمريرة من محمد صلاح لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لحكام الفيديو (VAR).

وقررت رابطة الحكام استبعاد دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في المباراة ومساعده دان كوك في مباراتين مقبلتين.

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وعلّق ليفربول على قرار لجنة الحكام في بيان قال فيه: “تابع نادي ليفربول اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإلاخفاقات. من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية”.

وأضاف البيان: “ندرك تماما الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو، ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق. كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها (خطأ بشري كبير) أمر غير مقبول أيضاً. ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة”.

وتابع: “يعد هذا أمرا حيويا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى”.

واختتم البيان بالقول: “سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل”.

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