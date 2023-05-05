ليفربول يستعيد آماله مع سقوط مانشستر يونايتد أمام برايتون

سقط مانشستر يونايتد أمام برايتون ليحيي آمال ليفربول بالدوري الإنجليزي وليحضر في المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة صفر / 1 أمام مضيفه برايتون، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 للمسابقة وكان برايتون قد سبق وفاز على مانشستر في آخر مباراتين بينهما.

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر تألق في اللقاء بتسجيله هدف برايتون الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك بقي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 63 نقطة من 33 مباراة، مبتعدا بفارق 4 نقاط فقط على ليفربول، صاحب المركز الخامس، الذي خاض 34 لقاء، ويتبقى له 4 مباريات فقط على نهاية مبارياته في البطولة.

محمد بالتخصص لتحقيق الانتصار ??pic.twitter.com/uxp0E7bWHm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 3, 2023