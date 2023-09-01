سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ليفربول يرفض رسميا 150 مليون جنيه من الاتحاد السعودي للتخلي عن محمد صلاح

سامر باطر by سامر باطر

مع اقتراب الساعات الأخيرة المتاحة للانتقالات في الدوري الإنكليزي حسم مدرب نادي ليفربول الجدل قائلا أن نجمه الدولي المصري ليس للبيع، وهذا أمر نهائي بالنسبة لهم، ولا يمكن القبول بعرض لانتقال محمد صلاح لقاء 150 مليون جنيه استرليني لأن المهلة أمام يورغن كلوب تنتهي الساعة 11 مساءً الليلة للتوقيع على بديل عن محمد صلاح قبل حسم آخر خيارات النادي في الانتقالات التي لن تتاح حتى يناير القادم بحسب سكاي نيوز.

وكيل اللاعب المصري، رامي عباس عيسى في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يزال محمد ملتزمًا بليفربول”. وأضاف: “لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، لما جددنا العقد في الصيف الماضي”.

ووقع صلاح، الذي انضم إلى الريدز قادما من روما الإيطالي في عام 2017، عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات في الصيف الماضي. وقال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، الأسبوع الماضي، إن صلاح “ملتزم بنسبة 100%” بناديه في أنفيلد، وكرر يوم الجمعة موقف النادي بأن اللاعب ليس للبيع.

وقال كلوب: “الموقف لا يزال كما هو. لا شك على الإطلاق في ذلك. هذا هو الحال. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله”. ونفى وكيل اللاعب في السابق الحديث عن الانتقال إلى السعودية لكنه لم يرد بعد العروض الأخيرة مع نادي الاتحاد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...