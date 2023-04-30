ليفربول يحقق فوزا مثيرا على توتنهام وهدف محمد صلاح يدفع الجمهور للمطالبة بنقوده

فاز ليفربول على توتنهام بنتيجة 4 لـ 3، وافتتح كيرتس جونز التسجيل لصاحب الأرض توتنهام هوتسبير بعد مرور ثلاث دقائق، ثم أضاف لويس دياز الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط. وعندما نفذ محمد صلاح ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 15، بدا أن توتنهام يسير في نفس طريق الهزيمة المذلة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي عندما اهتزت شباكه خمس مرات في 21 دقيقة وخسر 6-1. ومع رحيل بعض مشجعي توتنهام، وهتاف البعض “نريد استعادة أموالنا”، انتفض الفريق الزائر بشكل مفاجئ وقلص هاري كين الفارق في الدقيقة 39، ثم استمرت محاولات تسجيل الهدف الثاني بحسب خدمة رويترز الرياضية العربية.

أحرز البديل ديوجو جوتا هدفا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وينعش آماله في التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل اليوم الأحد.

46' – Up and running in the second-half…



? [3-1] ⚪#LIVTOT — Liverpool FC (@LFC) April 30, 2023

وقبل الهدف القاتل بلحظات أدرك البديل ريتشارليسون التعادل لتوتنهام، الذي انتفض ببراعة بعد التأخر 3-صفر في أول ربع ساعة. لكن هدف جوتا، بعد تمريرة خاطئة من البديل لوكاس مورا، أشعل الاحتفالات في أنفيلد وركض يورجن كلوب مدرب ليفربول بكل سرعة وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية. وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن توتنهام سادس الترتيب الذي خاض 34 مباراة وحصد نقطة وحيدة في آخر أربع مباريات. ورغم ذلك يبدو من الصعب على ليفربول دخول المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 32 مباراة.

ويتأهل صاحب المركز الخامس وصاحب المركز السادس للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ورد إطار المرمى محاولتين من سون وكريستيان روميرو في غضون دقائق قليلة خلال الشوط الثاني وسط سوء حظ لتوتنهام. وبدا أن ليفربول استعاد توازنه لكن سون جعل النتيجة 3-2 في الدقيقة 77 ليتعرض صاحب الأرض لدقائق من التوتر في نهاية اللقاء. وأشعل ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون السابق، احتفالات مشجعي توتنهام عندما سجل بضربة رأس لكن بعد مرور دقيقة واحدة سدد جوتا كرة أرضية قوية في شباك الحارس فريزر فورستر.

https://www.youtube.com/watch?v=e8RcQoGY4OE