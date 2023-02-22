ليفربول يحتفي بمحمد صلاح التاريخي رغم الخسارة القاسية

لم تمنع الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، “الريدز” من الاحتفاء بنجمه المصري محمد صلاح لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً.

وخسر ليفربول على أرضه في أنفيلد 5-2 بعدما تقدم بهدفين ثانيهما لصلاح ليصبح أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف على المستوى القاري، متجاوزا النجم الأسطوري للفريق وقائده السابق ستيفن جيرارد.

ورفع صلاح حصيلته من الأهداف الأوروبية إلى 42 هدفاً مقابل 41 لجيرارد.

ونجح محمد صلاح بتسجيل أهدافه خلال 5 مواسم، بينما استغرق الأمر 17 عاما من جيرارد.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على “تويتر” بالإنجاز الجديد للنجم المصري.

Our Egyptian king. Our European king ?



Simply incredible, @MoSalah ❤️ pic.twitter.com/aaYGMOknIZ — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023

وكتب: “ملكنا المصري وملكنا الأوروبي.. بكل بساطة مدهش”.

وبات لدى صلاح 44 هدفا في مجمل مشاركته في البطولة (مع ليفربول وغيره)، متساويا في ذلك مع نجم منتخب كوت ديفوار وفريق تشيلسي السابق ديدييه دروغبا، بوصفه أكثر مهاجم إفريقي إحرازاً للأهدف في البطولة، أي أن الفرعون المصري بات بحاجة لهدف واحد لينفرد بصدارة الهدافين الأفارقة.

Mohamed Salah égale Didier Drogba comme co-meilleur buteur africain en Ligue des champions.



Le match > https://t.co/oUfBuKvhd9#LIVRMA pic.twitter.com/XI7R48MRkP — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2023

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، سجّل صلاح 19 هدفاً في 34 مباراة في كل المنافسات المحلية والقارية، 8 منها في دوري الأبطال، ليتصدر بذلك ترتيب الهدافين فيها حتى الآن.