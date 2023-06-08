شاهد فيديو ليفربول يتعاقد مع ماك أليستير

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، بعقد طويل الأجل قادما من برايتون.

ولم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن انتقال اللاعب الأرجنتيني كلف ليفربول 55 مليون جنيه إسترليني (68.51 مليون دولار).

وقال ماك أليستير (24 عاما) في بيان: الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي.

“أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد”.

"It's amazing to be here and I can't wait to get started"



Watch @alemacallister's first interview as a Red in full on @LFCTV GO ? — Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023