ليفربول: من هو كودي جاكبو الذي يريد الريدز ضمه إلى صفوفه في يناير المقبل؟

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي أن لاعبه كودي جاكبو سينتقل إلى ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، بعقد مدته 6 سنوات.

ويفقد ليفربول جهود لويس دياز ودييجو جوتا في الفترة الحالية بسبب الإصابة وهو ما أجبر إدارة النادي على ضرورة إيجاد البديل في انتقالات يناير، لتدعيم صفوفه الهجومية.

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وكتب أيندهوفن في حسابه على تويتر أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن جاكبو.

وأضاف البيان “اللاعب البالغ عمره 23 عاما سيسافر إلى إنجلترا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل اتمام الانتقال”.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer. — PSV (@PSV) December 26, 2022

لم يعلن الناديان عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو.

وقال مارسيل براندز مدير أيندهوفن إنها أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات جاكبو، ولكن الصفقة لم تتم، بسبب العرض المالي، وكذلك الحديث المستمر عن بيع مانشستر يونايتد المُحتمل والذي أقلق مسؤولي أيندهوفن.

من هو كودي جاكبو؟

يبلغ اللاعب من العمر 23 عاما، ويزن 76 كجم

يبلغ طول اللاعب 193 سم

شارك جاكبو مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخيرة بقطر و أحرز ثلاثة أهداف

في الموسم الحالي، لعب كودي جاكبو مع إيندهوفن في 24 مباراة بجميع المسابقات، سجل 13 هدفا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

سجل 44 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده في البطولات المختلفة منذ أبريل نيسان 2021.