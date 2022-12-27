.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادشخصياتكرة قدملياقة بدنية

ليفربول: من هو كودي جاكبو الذي يريد الريدز ضمه إلى صفوفه في يناير المقبل؟

بعد صراع بين قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وليفربول على ضم لاعب المنتخب الهولندي "كودي جاكبو"، حسم الريدز الصفقة لصالحه بعدما أتم الاتفاق مع نادي أيندهوفن الهولندي الذي ينتمي له اللاعب.
.ط by

 

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي أن لاعبه كودي جاكبو سينتقل إلى ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، بعقد مدته 6 سنوات.

ويفقد ليفربول جهود لويس دياز ودييجو جوتا في الفترة الحالية بسبب الإصابة وهو ما أجبر إدارة النادي على ضرورة إيجاد البديل في انتقالات يناير، لتدعيم صفوفه الهجومية.

اقرأ أيضا:

بعد الأداء الرائع في كأس العالم ..المغرب يقفز للمركز الحادي عشر في تصنيف الفيفا

كأس العالم بقطر تتصدر استطلاع بي بي سي حول أفضل بطولة في القرن الـ21

ليفربول: هل اقتربت فترة التألق التاريخي للنادي من نهايتها؟

الدوري الإنجليزي: أرسنال يحتفظ بالقمة، ومحمد صلاح يسجل ويصنع

وكتب أيندهوفن في حسابه على تويتر أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن جاكبو.

وأضاف البيان “اللاعب البالغ عمره 23 عاما سيسافر إلى إنجلترا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل اتمام الانتقال”.

لم يعلن الناديان عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو.

وقال مارسيل براندز مدير أيندهوفن إنها أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات جاكبو، ولكن الصفقة لم تتم، بسبب العرض المالي، وكذلك الحديث المستمر عن بيع مانشستر يونايتد المُحتمل والذي أقلق مسؤولي أيندهوفن.

 من هو كودي جاكبو؟

  • يبلغ اللاعب من العمر 23 عاما، ويزن 76 كجم
  • يبلغ طول اللاعب 193 سم
  • شارك جاكبو مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخيرة بقطر و أحرز ثلاثة أهداف  
  • في الموسم الحالي، لعب كودي جاكبو مع إيندهوفن في 24 مباراة بجميع المسابقات، سجل 13 هدفا وصنع 17 تمريرة حاسمة.
  • سجل 44 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده في البطولات المختلفة منذ أبريل نيسان 2021.

 

 

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا