ليفربول ليس للبيع

نفى مالك نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، الملياردير الاميركي جون هنري، أن النادي العملاق ليس مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه.

قالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس غروب – أف أس جي)، المملوكة من هنري، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إنها “ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ”.

أثار ذلك تكهنات بشأن طرح بطل إنكلترا 19 مرة للبيع على غرار غريمه الازلي مانشستر يونايتد.

قال هنري لصحيفة “بوسطن سبورتس” في مقابلة نُشرت الاثنين “أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول النادي، لكني ألتزم بالحقائق”.

وتابع “أضفينا طابعًا رسميًا بسيطًا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنكلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم”.

وأردف “هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عامًا الماضية؟”.

دفعت أف أس جي التي تملك أيضًا عملاق البيسبول الاميركي بوسطن ريد سوكس، 300 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول قبل 13 عامًا.

وتقدّر مجلة فوربس راهنًا قيمة النادي بحوالي 4.5 مليار دولار أميركي.

ومن المتوقع أن يصبح مانشستر يونايتد أغلى نادي كرة قدم في التاريخ في حالة اكتمال بيع الشياطين الحمر في الأشهر المقبلة.

كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي، علنًا عن اهتمامهما في يونايتد مع توقع أن تصل العروض إلى حوالي 6 مليارات دولار.