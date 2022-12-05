 ليفربول للبيع: هل تشتري السعودية وقطر محمد صلاح ورفاقه؟

تشير تقارير إعلامية إلى أن كونسورتيوم مشترك من المملكة العربية السعودية وقطر قد يتقدم بعرض لشراء نادي ليفربول بقيمة 4 مليار دولار.

اتفاق

وذكرت صحيفة سبورتنغ نيوزأن:

مستثمرون من السعودية وقطر اتفقوا على التعاون في محاولة مشتركة لتقليل فرص الوقوع في حرب مزايدة باهظة الثمن للنادي الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية

جاء ذلك بعد أن عرضت مجموعة فينواي الرياضية (إف إس جي) الفريق للبيع الشهر الماضي، وعلى الرغم من أنها قد تفكر في بيع حصة في النادي، إلا أن البيع الكامل سيكون خيارها المفضل

الفريق للبيع الشهر الماضي، وعلى الرغم من أنها قد تفكر في بيع حصة في النادي، إلا أن البيع الكامل سيكون خيارها المفضل هذا التوجه يمثل علامة على تحسن العلاقات بين السعودية وقطر

أغلى من تشيلسي

في مايو/ آيار الماضي تم بيع تشيلسي مقابل 4.9 مليار دولار، لكن بعض المحللين توقعوا بالفعل أن يجلب ليفربول سعرا أعلى. وقال كونراد ويتشيك، رئيس قسم التحليل الرياضي في غلوبال داتا : “قد يصل بيع ليفربول إلى أكثر من 5 مليارات دولار حيث يحقق النادي أكثر من 160 مليون دولار من صفقات الرعاية الخاصة به لموسم 2022-23 وحده”.

من جواهر التاج

يعد نادي ليفربول أحد جواهر تاج الرياضة العالمية، وسيحقق بيعه ربحا للمجموعة حيث أنها:

قامت بشراء النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 478 مليون دولار في ذلك الوقت) في عام 2010

بالتالي فإن إعادة البيع بأكثر من 4 مليارات دولار سيمثل ربحا كبيرا

رغم ذلك، يُعد تقييم 4 مليارات دولار متواضعا لناد بحجم ليفربول

الشرق الأوسط وكرة القدم

الشرق الأوسط هو بالفعل موطن للعديد من مالكي أندية كرة القدم:

فقد تم شراء نادي نيوكاسل يونايتد من قبل صندوق الاستثمارات العامة العملاق في المملكة العربية السعودية في عام 2021

ونادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة سيتي لكرة القدم في أبوظبي، وتم شراؤه في عام 2008

· في حين اشترت شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان في عام 2011

الدوري الأكثر مشاهدة

كان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد قال إن المملكة ستدعم أي عطاءات من شركات في القطاع الخاص تتطلع لشراء مان يونايتد أو ليفربول. وأضاف قائلا: “إنه الدوري الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة”.