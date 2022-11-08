ليفربول للبيع مقابل 5 مليارات دولار

ذكرت مصادر مطلعة لـ”أريبيان بزنس” أن مجموعة “فينواي سبورتس غروب هولدنجز” الأمريكية، التي تملك حالياً نادي ليفربول، قد عرضت النادي الإنجليزي الأكثر نجاحاً للبيع.

ومن المتوقع أن يجذب أي عرض محتمل لبيع نادي ليفربول اهتمام المستثمرين في الشرق الأوسط.

وتعد “فينواي سبورتس” شركة قابضة أمريكية تمتلك أيضًا نادي بيسبول “بوستن ريد سوكس”.

وكشفت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن مجموعة “فينواي سبورتس” تعمل في الوقت الراهن مع مجموعة “غولدمان ساكس” ومؤسسة “مورغان ستانلي” لقياس اهتمام المشترين بنادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت المجموعة في بيان لها إنها: “قد تدرس انضمام مساهمين جدد، بموجب الشروط المناسبة، ما دام ذلك يحقق مصالح نادي ليفربول”.

ليفربول من نخبة الأندية العالمية

رفض ممثلو “غولدمان ساكس” و “مورغان ستانلي” التعليق على الخبر، ولم يرد متحدث باسم ليفربول على الفور عندما طُلب منه التعليق.

ويُعد ليفربول واحدًا من أكبر فرق كرة القدم العالمية، إذ أحرز الفريق 19 لقبًا في الدوري المحلي بالإضافة إلى العديد من الألقاب في المنافسات الأوروبية. وقد استعاد الفريق مؤخرًا أمجاده السابقة، تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي استطاع أن يقود الفريق للتتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2020.

من هم المستثمرون المحتملون؟

من المرجح أن تسيل هذه الصفقة لعاب مستثمرين من أمريكا والشرق الأوسط، نظرًا لشهيتهم المفتوحة للاستثمار في دوري كرة القدم الأكثر ثراء في العالم.

وذكرت تقارير العام الماضي، أن مجموعة “فينواي سبورتس” رفضت عرضاً من مستثمرين في الشرق الأوسط بقيمة 3 مليارات دولار لشراء النادي.

وخلال العامين الماضيين، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، بينما استحوذ المستثمر الأمريكي تود بوهلي ومؤسسة “كليرليك كابيتال” للأسهم الخاصة على نادي تشيلسي.

وبلغت صفقة بيع تشيلسي في أيار/مايو 4.9 مليارات دولار، وقال بعض المحللين الإثنين إن ليفربول قد يحقق سعرًا أعلى.

وقال كونراد ويتشيك، رئيس قسم التحليل الرياضي بموقع “غلوبال داتا”: “قد تتجاوز صفقة بيع ليفربول 5 مليارات دولار. فهذا النادي الإنجليزي يدر ما يفوق 160 مليون دولار من صفقات الرعاية لموسم 2022-23 وحده”.

وفي عام 2010، أستحوذت “فينواي سبورتس” على نادي ليفربول، الذي كان يمتلكه جورج جيليت وتوم هيكس. وفي العام الماضي، اشترت مؤسسة “ريد بيرد كابيتال بارتنرز” الاستثمارية حصة في مؤسسة “فينواي سبورتس”.

ويعد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم هذا العام.