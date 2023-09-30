ليفربول بـ 9 لاعبين يخسر أمام توتنهام في الدقيقة القاتلة وبنيران صديقة

خسر ليفربول بـ 9 لاعبين أمام مضيفه توتنهام هوتسبرز وبنيران صديقة في الدقيقة القاتلة، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة ويفشل في انتزاع الصدارة من مانشستر سيتي الذي كان خسر في وقت سابق اليوم أمام ولفرهامبتون بهدف مقابل هدفين،

وتقدم توتنهام إلى المركز الثاني ليتساوى مع أرسنال برصيد 17 نقطة وفارق الأهداف (9 أهداف) لكل منهما مع أفضلية تسجيل الأهداف لتوتنهام الذي سجل 17 هدفاً مقابل 15 هدفاً لأرسنال، فيما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وكان #ليفربول الطرف الأفضل في المباراة حتى طرد لاعبه جونز في الدقيقة 26، ليبسط #توتنهام سيطرته ويسجل قائده سون هدف التقدم في الدقيقة 36، ولكن ليفربول نجح في إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بواسطة لاعبه الهولندي جابكو.

وتفاقمت مشاكل ليفربول في الشوط الثاني مع طرد لاعب آخر هو جوتا في الدقيقة 69، ليكمل ليفربول المباراة بتسعة لاعبين، وبقي صامداً حتى الثواني الأخيرة من المباراة عندما سجل مدافع ليفربول ماتيب هدفاً خطأ في مرماه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.