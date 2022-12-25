ليفربول: هل اقتربت فترة التألق التاريخي للنادي من نهايتها؟

تألق نادي ليفربول الإنجليزي بشكل لافت في السنوات الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو بدوري أبطال أوروبا حتى بات واضحا أنه يشهد عصرا ذهبيا لكن التأخر في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم أثار التساؤل عما إذا كانت الفترة الذهبية قد اقتربت من نهايتها.

حقق ليفربول المركز الرابع بالدوري الإنجليزي في موسمي 2016-2017، و2017-2018، وكان الوصيف في موسم 2018-2019 بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وذلك في موسم مثير فاز فيه بدوري أبطال أوروبا، كما توج بالدوري في موسم 2019-2020 بعدما سجل 99 نقطة.

تراجع النادي في موسم 2020-2021 إلى المركز الثالث، وجاء ثانيا في الموسم الماضي خلف سيتي بفارق نقطة واحدة، ويتراجع إلى المركز السادس بترتيب المسابقة هذا الموسم.

الثلاثي الناجح

قال موقع “ذي أثليتك” في تقرير عن ليفربول إن نجاح الفريق اعتمد على التناغم والعلاقة الوطيدة بين المدرب يورجن كلوب، ورئيس مجموعة “فينواي” المالكة للنادي مايك جوردون، والمدير الرياضي مايكل إدواردز، وكذلك جوليان وارد الذي حل محل إدواردز مؤخرا.

“حقق إدواردز نجاحا كبيرا في ليفربول منذ قدومه في 2011 قادما من توتنهام وارتقى في عدة مناصب حتى أصبح المدير الرياضي في نوفمبر 2016 بعد عام تقريبا من قدوم كلوب”.

“منذ 2015 ساعد هذا التناغم “الثلاثي” الفريق في حصد كل الألقاب تقريبا لكن إدواردز ترك منصبه ويفكر خليفته جوليان وارد أيضا في ترك الفريق”.

القمة ثم التراجع

في 2020 بعد وصول ليفربول لتفوق لم يشده منذ 30 عاما، كان إدواردز يفكر بالفعل في الرحيل وأبلغ رئيس النادي برغبته في الحصول على فترة من الراحة بعيدا عن عالم الكرة، ليتولى وارد منصب مساعد المدير الرياضي تمهيدا لتوليه المنصب كاملا.

كان وارد قد انضم لليفربول قادما من مانشستر سيتي في خريف 2012 ليتولي مهمة الكشف عن المواهب في إسبانيا والبرتغال وكذلك عقود الإعارة. “وعمل بشغف أيضا مع كلوب وإدوادز ومعهم رئيس النادي جوردون يراقب ويدعم”.

أنباء بيع النادي تزيد انعدام اليقين

بعد الكشف عن رغبة ملاك النادي في بيعه سادت حالة من انعدام اليقين بالتزامن مع تراجع ترتيب ليفربول في جدول المسابقة وكذلك رحيل إدواردز والمسؤول البارز أيان جراهام.

قالت أتلانتك “بقدر ما كان نجاح كلوب مع إدواردز مرتبطا باللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم بقدر ما كان مرتبطا أيضا باللاعبين الذين يتم بيعهم لأن التناغم بين الأمرين كان ضروريا لاستمرار الاستقرار الاقتصادي للنادي”.

“منذ ترقية وارد قبل عامين تغيرت البيئة من حوله وخاصة في الشهرين الأخيرين. فقد عرض ليفربول للبيع ولم يعد جوردون رئيس المجموعة المالكية للنادي يهتم بدعمه أو مراقبة أحوال النادي لانشغاله في مفاوضات أي بيع محتمل …هكذا أصبح التسلسل الإداري في اتخاذ القرار مختلفا بعض الشيء ومبهما”.

شائعات الخلاف بين كلوب ووارد

في ظل انعدام اليقين ترددت أنباء عن أن وارد سيغادر منصبه هو الآخر وذلك بعد موسم واحد فقط في مهمة المدير الرياضي.

كلوب أكد بعد ظهور أنباء احتمال بيع النادي انه سيظل في منصبه ما دامت توجد رغبة في بقائه بصرف النظر عن المالك الجديد المحتمل لكن الأجواء لم تعد كسابق عهدها.

ذكرت ذي أتلانتك أنه ترددت شائعات عن وجود خلاف بين كلوب ووارد تعود أيضا إن صحت إلى تراجع اهتمام جوردون ومتابعته للأحوال الداخلية بالنادي.