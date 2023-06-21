ليفاندوفسكي سيعتزل قريباً

ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الاسباني الى أن اعتزاله بات “قريبًا”، مشيرًا الى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكاتالوني.

وصل ليفاندوفسكي (34 عاماً) الى برشلونة في صيف العام 2022 بعد ثمانية أعوام مع بايرن ميونيخ الالماني الذي سجل معه 344 هدفًا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.

تأقلم سريعًا في كاتالونيا مسجلا 33 هدفًا في جميع المسابقات، بينها 23 في الدوري الاسباني، ليحرز لقب الهدّاف ويساهم في تتويج برشلونة بلقب الليغا.

قال في حديث مع الصحافة البولندية على هامش النافذة الدولية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 ردًا على خططه المستقبلية “اعتزالي؟ قريب أكثر مما هو بعيد. من المحتمل جدًا أن أنهي مسيرتي في برشلونة حيث أشعر بالراحة أنا وعائلتي”.

ليفاندوفسكي إلى السعودية؟

ارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال الى السعودية على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي اللذين انضما الى الاتحاد هذا الصيف بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو الى النصر مطلع العام.

وردًا على سؤال عن الاهتمام السعودي أجاب “أنا اليوم سعيد في برشلونة وأشعر أني في نادٍ يناسبني، لذا أريد إكمال عقدي هنا” الذي ينتهي في 2026 سيكون في حينها على مشارف الـ38.

ورغم أنه لا يزال هدافًا من الطراز الرفيع، أقرّ البولندي أنه سجل أقل من المعتاد نظرًا للدور الجديد الذي طلبه منه المدرب تشافي هرنانديس.

قال في هذا الصدد “شعرت وكأني سجلت خمسة او ستة أهداف أقل لأنه تحتم عليّ القيام بأشياء أخرى. دوري كان مهمًا ليس فقط على أرض الملعب ولكن خارجه، كان عليّ أن أتأقلم مع دوري الجديد”.