ليس من غوغل أو آبل: أغنى رجل في التاريخ.. مسلم من مالي

تتغير الأسماء على رأس قائمة الأغنى في العالم باستمرار، لكنها في العادة لا تخرج عن أسماء بعينها توجد بشكل شبه دائم في تلك القائمة. وعندما فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك، شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر، مؤخرا اللقب خلفه اسم آخر منها وهو رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو والذي يُعد أول أوروبي يأتي في صدارة قائمة مليارديرات العالم.

القائمة الأخيرة

وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات فإن أغنى 10 أشخاص في العالم حاليا هم:

الفرنسي برنارد أرنو، وتبلغ ثروته 163 مليار دولار، ونشاطه السلع الاستهلاكية

الأمريكي إيلون ماسك، وتبلغ ثروته 156 مليار دولار، ونشاطه التكنولوجيا،

الهندي جوتام أداني، وتبلغ ثروته 124 مليار دولار، ونشاطه الصناعة

الأمريكي بيل جيتس، وتبلغ ثروته 112 مليار دولار، ونشاطه التكنولوجيا

الأمريكي جيف بيزوس، وتبلغ ثروته 111 مليار دولار، ونشاطه التكنولوجيا

الأمريكي وارن بافيت، وتبلغ ثروته 104 مليار دولار، أنشطة متنوعة

الأمريكي لاري إليسون، وتبلغ ثروته 91.5 مليار دولار، ونشاطه التكنولوجيا

الهندي موكيش أمباني، وتبلغ ثروته 87.6 مليار دولار، ونشاطه الطاقة

الأمريكي ستيف بالمر، وتبلغ ثروته 86.8 مليار دولار، ونشاطه التكنولوجيا

الأمريكي لاري بيدج، وتبلغ ثروته 84.7 مليار دولار، ونشاطه التكنولوجيا

أول تريليونير

تشير التقديرات إلى احتمالية أن يكون أول تريليونير في العالم من الأسماء الموجودة على رأس القائمة السابقة، وتريليون دولار مبلغ ضخم حقا بشكل قد يفوق الخيال. فربما يحتاج المواطن الأمريكي العادي الذي يحصل على متوسط دخل يقدر بنحو 60 ألف دولار في العام، إلى أن يعمل لأكثر من 16 ألف سنة ليجمع مليار دولار فقط، وذلك بافتراض أنه سيحتفظ بهذا الدخل دون أن ينفق منه شيئا. ولكي يجمع هذا المواطن الأمريكي مبلغ تريليون دولار، قد يحتاج إلى أن يعمل لأكثر من 16 مليون سنة.

أول مليونير وملياردير

هناك أشخاص نجحوا في تكوين ثروات طائلة، وكانوا السباقين لحيازة لقبي أول مليونير وأول ملياردير:

أول مليونير: أصبح الأمريكي جون جاكوب أستور (17 يوليو/تموز 1763-29 مارس/آذار 1848) أول مليونير في العالم. وقد جمع ثروته من تجارة الفراء والعقارات والأفيون

(17 يوليو/تموز 1763-29 مارس/آذار 1848) أول مليونير في العالم. وقد جمع ثروته من تجارة الفراء والعقارات والأفيون أول ملياردير: أصبح الأمريكي جون روكفلر مؤسس شركة ستاندرد أويل مليارديرا في عام 1916، وكان يمثل حوالي 2 في المئة من الاقتصاد الوطني

التاريخ

ولكن هل سيكون أول تريليونير هو الأغنى في التاريخ؟ الإجابة بالنفي.. حيث يحتل رأس هذه القائمة الملك المسلم مانسا موسى، حاكم امبراطورية مالي في أفريقيا، الذي كان يمتلك الكثير من الذهب بشكل جعل ثروته ببساطة تفوق الاستيعاب، وجعلته أغنى شخص عرفه التاريخ.

ماذا نعرف عن منسى موسى؟

جاء وضعه في تلك المكانة بناء على معلومات تاريخية واقتصادية، وبحساب التضخم الزمني:

ولد مانسا موسى عام 1280 في مالي الحالية باسم، موسى كيتا، وتولى عرش مملكة مالينكي عام 1312، وكانت هذه المملكة قائمة على نهر النيجر في مالي بغرب إفريقيا

امتد ملك، مانسا موسى، عبر مساحات شاسعة من الأراضي ضمت موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا

احتوت الأراضي التابعة له على العديد من الموارد الطبيعية، خاصة مناجم الذهب حيث كان أكبر منتج للمعدن الثمين في العالم حينذاك، فضلا عن الملح الذي سيطر على تجارته

يقول مؤرخون إنه خلال مروره بمصر، أثناء توجهه إلى الحج قدم هدايا وعطايا من الذهب خفضت من قيمته، وأدت إلى حدوث تضخم لدرجة أن الأمر تطلب 12 عاما ليعود الوضع الاقتصادي إلى طبيعته في مصر

الاضمحلال

وفي عام 1337 بعد 25 عاما من توليه العرش توفي مانسا موسى وخلفه ابنه ماغان الأول الذي بدأ في عهده اضمحلال الدولة التي شهدت العديد من الحروب الأهلية، وانهارت تماما بعد ذلك بـ 60 عاما.