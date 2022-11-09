ليس من بينهم صلاح ومبابي.. يويفا يعلن قائمة أسرع 10 لاعبين

اشتهر المصري محمد صلاح هداف ليفربول والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بسرعتهما الفائقة، لكن دوري أبطال أوروبا لا يعترف بذلك في الموسم الجاري.

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قائمة ضمت أسرع 10 لاعبين خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت غياب محمد صلاح وكيليان مبابي، وعدة لاعبين آخرين اشتهروا بالسرعة الفائقة مثل ثنائي بايرن ميونيخ ساديو ماني وليروى ساني، ومهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

مفاجأة

كمنت المفاجأة في صاحب المركز الأول، حيث احتل ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونتسك الأوكراني الصدارة متفوقا على كل نجوم أوروبا.

اللاعب الأوكراني البالغ 21 عاما يعد ضمن أبرز مفاجآت كرة القدم الأوروبية في الموسم الحالي، ما دفع نادي آرسنال الإنجليزي للسعي لضمه في يناير المقبل.

مودريك احتل المركز الأول بعدما سجل سرعة بلغت 36.6 كيلو مترا في الساعة، وهو نفس الرقم الذي حققه عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني والذي وضعه يويفا ثانيا في ترتيبه.

الأسرع في أوروبا

إيه سي ميلان الإيطالي كان الفريق الوحيد الذي شارك في قائمة الأسرع بأكثر من لاعب، حيث حضر الثنائي رفائيل لياو وثيو هيرنانديز.

فيما عدا ذلك شاركت أندية شاختار دونتسك وبرشلونة وريال مدريد ومارسيليا وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وبايرليفركوزن وبنفيكا، بلاعب واحد فقط لكل منهم.

وجاءت قائمة أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ميخايلو مودريك (شاختار دونتسك) 36.6 كم/س

عثمان ديبملي (برشلونة) 36.6 كم/س

رفائيل لياو (إيه سي ميلان) 36.5 كم/س

فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد) 36.3 كم/س

نونو تافاريس (مارسيليا) 36.2 كم/س

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) 36.2 كم/س

كريم أديمي (بروسيا دورتموند) 36.1 كم/س

موسى ديابي (بايرليفركوزن) 36.1 كم/س

رافا سيلفا (بنفيكا) 35.9 كم/س

ثيو هيرنانديز (إيه سي ميلان) 35.7 كم/س

? Final stretch before the end of the year for the #UCL, #UEL and #UECL!



⚽ Which teams will make it through? — UEFA (@UEFA) November 1, 2022