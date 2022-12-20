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ليس في أمريكا والمكسيك وكولومبيا فقط: دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا لحالات القتل بالرصاص في 2022

تشتهر دول أمريكا الشمالية والجنوبية بانتشار عصابات العنف المسلح، وازدياد عدد القتلى والضحايا، الذين يقعون فريسة لهذه العصابات، لكن الجديد هو وقوع حالات قتل بأعداد كبيرة في دولة أوروبية.
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لطالما كانت السويد واحدة من أهدأ دول العالم، لكنها في السنوات الأخيرة تحولت إلى واحدة من أكثر الدول تسجيلا لحالات عنف الإصابات، وبالتحديد في العشرين عاما الماضية.

ووفقا للمجلس السويدي الوطني لمنع الجريمة فإن العام الماضي، شهد قتل 45 شخصا بالرصاص في البلاد، بينما كانت أعداد القتلىفي 2012، 17 فقط.

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عدد قياسي من القتلى خلال عام

 وشهدت السويد موجة واسعة من حالات إطلاق النيران في الأعوام الأخيرة، وألقت الشرطة والسلطات باللوم فيها على العصابات الإجرامية التي تمارس أنشطتها في مدن مثل العاصمة ستوكهولم.

وقالت الحكومة السويدية إن 60 شخصا قُتلوا بالرصاص في البلاد هذا العام.

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ما الأسباب؟

أرجع وزير العدل جونار سترومر الأسباب إلى:

  • زيادة العنف المسلح المميت والذي أدى إلى تسجيل رقم قياسي دموي جديد هذا العام.
  • ارتفاع حالات الجريمة المنظمة التي ضربت بجذورها في أجزاء من المجتمع.

وكشف سترومر أن السويد لم تكن وحدها في المنطقة التي شهدت حالات قتل، ولكن الوفيات الستين في عمليات إطلاق النيران قابلها أربع وفيات في النرويج وأربع في الدنمارك واثنتين في فنلندا“.

كيف ستواجه الحكومة السويدية هذه الموجات من العنف؟

قال وزير العدل السويدي إن الحكومة ستشكل مجلسا داخل وزارة العدل لتنسيق الحرب على جرائم العصابات.

وأضاف سترومر: “لا يمكن لمجتمع كريم قبول مقتل شخص بالرصاص كل أسبوع … على قارعة الطريق”.

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