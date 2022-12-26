ليس بيليه أو مارادونا: لاعب واحد فقط في التاريخ فاز بالكرة الذهبية السوبر، فهل يكون ميسي الثاني؟

ربما يكون ليونيل ميسي على وشك صنع التاريخ من خلال أن يصبح الفائز الثاني فقط بجائزة الكرة الذهبية السوبر.
ما هي الكرة الذهبية السوبر؟
فاز ميسي بالفعل بأكبر عدد من الكرات الذهبية (7 على وجه الدقة) ولكن يمكن الآن ترقيتها إلى الكرة الذهبية السوبر، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:
- لم يتم منحها إلا لاعب واحد فقط حتى الآن
- تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في الـ 30 عامًا الماضية
- ألفريدو دي ستيفانو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالجائزة
- كان ذلك في عام 1989
- بعد أن تفوق على يوهان كرويف وميشيل بلاتيني
- لم تمنح فرانس فوتبول الجائزة منذ ذلك الحين
- لكن ذلك قد يتغير الآن بعد أن رفع ميسي كأس العالم مع الأرجنتين في نهاية الأسبوع الماضي
جواز سفر إسباني
في الوقت الذي تم فيه منح دي ستيفانو جائزة الكرة الذهبية السوبر، كان اللاعبون الذين يمكن ترشيحهم هم الأوربيون. وكان دي ستيفانو قد ولد في الأرجنتين ولكنه بات مؤهلا للفوز بالجائزة نتيجة حصوله على جواز سفر إسباني على الرغم من ولادته في بوينس آيرس.
إنجازات دي ستيفانو
حقق دي ستيفانو الكثير مع ريال مدريد:
- سجل 308 أهداف للريال
- ولعب دوراً أساسياً في 5 انتصارات متتالية في كأس أوروبا، بين عامي 1956 و1960
- كما فاز بالكرة الذهبية مرتين في عامي 1957 و1959
طريقة فريدة
بعد 30 عاماً من فوزه الثاني، احتفلت “فرانس فوتبول” بإنجازاته مرة أخرى بطريقة فريدة، من خلال منحه الكرة الذهبية السوب، وتزامن ذلك أيضا مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلة.
ميسي
قائمة إنجازات ميسي التي تؤهله لهذه الجائزة تطول:
- كأس العالم في مونديال قطر
- أحرز 10 ألقاب في الدوري الإسباني
- وآخر في فرنسا
- و4 ألقاب في دوري الأبطال
- وبطولة كوبا أمريكا 2021
- وحقق رقما قياسيا في الحصول على الكرة الذهبية (7 مرات) كأفضل لاعب في العالم
- سجل 799 هدفا
- بينما قدم أيضًا 388 تمريرة حاسمة
- في 1025 مباراة مع النادي والمنتخب