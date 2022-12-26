ليس بيليه أو مارادونا: لاعب واحد فقط في التاريخ فاز بالكرة الذهبية السوبر، فهل يكون ميسي الثاني؟

ربما يكون ليونيل ميسي على وشك صنع التاريخ من خلال أن يصبح الفائز الثاني فقط بجائزة الكرة الذهبية السوبر.

ما هي الكرة الذهبية السوبر؟

فاز ميسي بالفعل بأكبر عدد من الكرات الذهبية (7 على وجه الدقة) ولكن يمكن الآن ترقيتها إلى الكرة الذهبية السوبر، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

لم يتم منحها إلا لاعب واحد فقط حتى الآن

تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في الـ 30 عامًا الماضية

ألفريدو دي ستيفانو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالجائزة

هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالجائزة كان ذلك في عام 1989

بعد أن تفوق على يوهان كرويف وميشيل بلاتيني

لم تمنح فرانس فوتبول الجائزة منذ ذلك الحين

لكن ذلك قد يتغير الآن بعد أن رفع ميسي كأس العالم مع الأرجنتين في نهاية الأسبوع الماضي

جواز سفر إسباني

في الوقت الذي تم فيه منح دي ستيفانو جائزة الكرة الذهبية السوبر، كان اللاعبون الذين يمكن ترشيحهم هم الأوربيون. وكان دي ستيفانو قد ولد في الأرجنتين ولكنه بات مؤهلا للفوز بالجائزة نتيجة حصوله على جواز سفر إسباني على الرغم من ولادته في بوينس آيرس.

إنجازات دي ستيفانو

حقق دي ستيفانو الكثير مع ريال مدريد:

سجل 308 أهداف للريال

ولعب دوراً أساسياً في 5 انتصارات متتالية في كأس أوروبا، بين عامي 1956 و1960

كما فاز بالكرة الذهبية مرتين في عامي 1957 و1959

طريقة فريدة

بعد 30 عاماً من فوزه الثاني، احتفلت “فرانس فوتبول” بإنجازاته مرة أخرى بطريقة فريدة، من خلال منحه الكرة الذهبية السوب، وتزامن ذلك أيضا مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلة.

ميسي

قائمة إنجازات ميسي التي تؤهله لهذه الجائزة تطول:

كأس العالم في مونديال قطر

أحرز 10 ألقاب في الدوري الإسباني

وآخر في فرنسا

و4 ألقاب في دوري الأبطال

وبطولة كوبا أمريكا 2021

وحقق رقما قياسيا في الحصول على الكرة الذهبية (7 مرات) كأفضل لاعب في العالم

سجل 799 هدفا

بينما قدم أيضًا 388 تمريرة حاسمة

في 1025 مباراة مع النادي والمنتخب