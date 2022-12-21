ليس بافيت أو زوكربيرغ: أبخل شخصية في التاريخ.. امرأة ثروتها تعادل 2 تريليون دولار

لا تخلو قائمة أغنى 10 شخصيات في العالم من اسمه، وفي القائمة الأخيرة يحتل المركز السادس.. إنه الملياردير وارين بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، الذي تبلغ ثروته 104 مليار دولار، ومع ذلك مازال يعيش في نفس المنزل الذي اشتراه في نبراسكا في عام 1985 مقابل نحو 30 ألف دولار، وتزوجت ابنته في نفس المنزل. لا تتعجب.. فإنه إذا كان يحتل المركز السادس في قائمة الأكثر ثراء، فإنه يأتي على رأس القائمة حاليا عندما يتعلق الأمر بالبخل.

أبرز البخلاء

وفي الواقع أن قائمة البخلاء بين أثرياء العالم تضم العديد من الأسماء المعروفة:

الملياردير عظيم بريمجي الذي يقود دائماً السيارات المستعملة، ويحسب ورق التواليت وساعات الإضاءة ويذكر الموظفين دائما بإطفاء الأنوار في المكتب، وهو يفضل ركوب الريكشه يفضل ركوب الريكشه (تشبه التوك توك) من المطار بدلا عن التاكسي

الذي يقود دائماً السيارات المستعملة، ويحسب ورق التواليت وساعات الإضاءة ويذكر الموظفين دائما بإطفاء الأنوار في المكتب، وهو يفضل ركوب الريكشه يفضل ركوب الريكشه (تشبه التوك توك) من المطار بدلا عن التاكسي مارك زوكربيرغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، فيقود سيارة بناقل حركة يدوي من نوع فولكس فاغن هاتشباك، ولا تراه أبدا في بدلة أو زي رسمي، ولم ينفق وزوجته أي شيء على حفل زفافهما حيث إنه قام بذلك في حديقته الخلفية، ولا ينفق الزوجان على العشاء الفاره ولا التسكع المكلف، إنما يمكنك أن تراهما في المطاعم العادية مثل بيرغير كينج وماكدونالدز

، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، فيقود سيارة بناقل حركة يدوي من نوع فولكس فاغن هاتشباك، ولا تراه أبدا في بدلة أو زي رسمي، ولم ينفق وزوجته أي شيء على حفل زفافهما حيث إنه قام بذلك في حديقته الخلفية، ولا ينفق الزوجان على العشاء الفاره ولا التسكع المكلف، إنما يمكنك أن تراهما في المطاعم العادية مثل بيرغير كينج وماكدونالدز إنغفار كامبراد ، مؤسس إيكيا، الذي توفي عام 2018، كان حريصا على التوفير وغالبا ما كان يركب الحافلات العامة، وكثيرا ما شوهد وهو يتحاور مع البائعين حول الأسعار ليحصل على الأرخص

، مؤسس إيكيا، الذي توفي عام 2018، كان حريصا على التوفير وغالبا ما كان يركب الحافلات العامة، وكثيرا ما شوهد وهو يتحاور مع البائعين حول الأسعار ليحصل على الأرخص الملياردير كارلوس سليم حلو الذي مازال يعيش في المنزل نفسه المؤلف من 6 غرف نوم، لأكثر من 40 عاماً

الذي مازال يعيش في المنزل نفسه المؤلف من 6 غرف نوم، لأكثر من 40 عاماً الملياردير شارل إرغان ، رئيس شبكة “ديش”، ظل يجهز حقيبة الغذاء الخاصة به كل يوم، ويضع فيها شطيرة وزجاجة عصير، ويتشارك غرف الفنادق مع زملائه عند السفر

، رئيس شبكة “ديش”، ظل يجهز حقيبة الغذاء الخاصة به كل يوم، ويضع فيها شطيرة وزجاجة عصير، ويتشارك غرف الفنادق مع زملائه عند السفر المليارديرديفيد تيبار، الذي ظل يعيش في المنزل الوحيد الذي امتلكه منذ 1990، علاوة على ذلك فإن أولاده ارتادوا المدارس الحكومية وليس الخاصة

الأيقونة

وسيظل التاريخ يذكر أيقونة قائمة الأثرياء البخلاء وهو الملياردير الأمريكي بول جيتي الذي كان من بخله حين يذهب للحفلات يحمل معه كيسا كبيرا ليجمع فيه الطعام. وعندما قامت المافيا بإختطاف حفيده في إيطاليا عام 1973 طلبت فدية قدرها 7 مليون دولار رفض دفعها، وقال: “لا يزال عندي 14 حفيدا آخرين، وموت أحدهم لا يعني شيئا”، فقامت العصابة بقطع أُذن حفيده إلا أنه رفض الدفع حتى بعد تخفيض الفدية إلى 3 مليون دولار، ثم أقنعه محاسبه أنه بالإمكان دفع 2.2 مليون وخصمها من الضرائب، وبعد جهد كبير من أبنائه وافق على دفع 800 ألف دولار باقي الفدية على أن يحتسبها قرض لابنه بفائدة 4 في المئة ويجب على ابنه تسديد القرض له.

درة التاج

أما درة تاج القائمة، والتي تُعد الأبخل على الإطلاق في التاريخ فإنها هيتي غرين التي عاشت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وفيما يلي ما نعرفه عنها:

ولدت هنرييتا غرين في 21 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1834 في نيوبيدفورد في ماساتشوستس لأسرة غنية من طائفة الكواكر المسيحية

في سن مبكرة اقتحمت غرين عالم البورصة عندما اشترى لها والدها خزانة ملابس ضمت العديد من الأزياء الفاخرة حتى تتأنق وتحصل على زوج جيد ولكنها باعت الملابس واستخدمت المال في الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية

عملت غرين في العقارات وشراء الأراضي وخاصة التي كان يتوقع تحولها إلى مسارات للسكك الحديدية كما قدمت القروض للبنوك المتعثرة والمدن التي تعاني من أزمات مالية

رغم ثرائها الفاحش، ظلت غرين ترتدي طوال حياتها فستانا واحدا أسود اللون وقبعات رخيصة وتحمل حقيبة يد واحدة سوداء اللون ولم يكن لديها سيارة

كان أطفالها يرتدون ملابس مستعملة، وعاشت في عدد من الشقق المتواضعة، وكانت وجبتها اليومية على الغداء هي الشوفان الذي تسخنه على المدفئة، كما كانت تبحث عن الأماكن التي تقدم العلاج المجاني

في عام 1916 توفيت عن عمر يناهز 81 عاما وقد وصفتها صحيفة نيويورك تايمز حينئذ بأنها “أغنى امرأة في أمريكا” حيث تركت ثروة تقدر بنحو 100 مليون دولار أي ما يعادل اليوم 2.3 تريليون دولار.

الجاحظ

في كتابه البخلاء يحكي الجاحظ قصصا عديدة عن حياتهم. ويقول في إحداها: “لم أر الديك في بلدة قط إلا وهو لافظ، يأخذ الحبة بمنقاره، ثم يلفظها قدام الدجاجة، إلا ديكة مرو، فإني رأيت ديكة مرو تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب. قال: فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء، فمن ثم عم جميع حيوانهم”. وكما يقول المثل في وصف البخيل :”القملة تولد ميه وتشتكي من قلة الذريه”.