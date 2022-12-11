ليست في دبي أو نيوم: تعرف على أكبر مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط

قالت محافظة البحر الأحمر المصرية إن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر افتتحا أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

المنتجع يطلق عليه اسم “نيفر لاند سيتي” وقد شارك في الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والمستثمرين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، ووفد من الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة AFASU.

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أهم ما يميز مدينة الألعاب المائية الجديدة

تحتوي على أحد الألعاب الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية فى أوروبا للأعوام التسعة الماضية على التوالي وهي لعبة الكينج كوبرا

عدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية.

مسرح كبير.

مجموعة من المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية.

أجنحة وغرف فندقية.

وقد صرح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بأن هناك خططا لترويج الغردقة كمقصد سياحى عالمى متكامل الخدمات من منتجعات وألعاب مائية تنافس منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا مطاعم وكافيهات ومحال تجارية عالمية، وبالطبع النشاط الترفيهى لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم.

الممشى السياحي بالغردقة

يذكر أن وزير السياحة والآثار، قام بأولى زياراته لمدينة الغردقة منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في شهر سبتمبر الماضي، حيث افتتح ومحافظ البحر الأحمر أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من تطويره.

شارك الوزير والمحافظ في افتتاح منتجع سياحي جديد بمنطقة الممشى السياحي من فئة المنشآت الفندقية الخمس نجوم.

افتتحا فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون الذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأوضح وزير السياحة أن تحسين التجربة السياحية للسائحين؛ يعد أحد أبرز الاستراتيجيات الوطنية للسياحة المصرية، وذلك لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مدينة الغردقة خاصة ومصر عامة، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة لهم.

بيك الباتروس للفنادق

المدينة تابعة لمجموعة بيك الباتروس للفنادق التي تحتفل بالعام الثلاثين لها داخل سوق السياحة المصري، حيث كانت بدايتها عام 1992، من خلال افتتاح منتجع السويسرية المعروف حاليا بمنتجع “بيتش الباتروس” بالغردقة، واستمرت الرحلة حتى وصل عدد المنتجعات إلى 25 منتجعا داخل مصر، وبالتحديد في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بإجمالي 14 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 12 ألف موظف وشريك في النجاح.