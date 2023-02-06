انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام الدولار صباح الاثنين وسجّلت 18.85 في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد فجراً، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 280 شخصاً واصابة الآلاف، وانهيار الكثير من المباني في العديد من المناطق.

هز زلزال فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.9 درجات جنوبي تركيا، شعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر.

وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعا حادا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يبقى على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.

وزاد من الضغوط وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.

وكانت المرة السابقة التي وصلت فيها الليرة التركية لانخفاض قياسي في 26 كانون الأول/ديسمبر المنصرم عندما هوت إلى 18.844 أمام الدولار. وفقدت العملة نحو 1% من قيمتها منذ بداية العام.