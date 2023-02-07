ليب 23 يحتضن اتفاقية لتوسعة مقسم الإنترنت السعودي

وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) في العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، مع شركة نور نت للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون لتوسعة مقسم الإنترنت السعودي وتطوير منظومة الإنترنت وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي التقني ليب 23 (LEAP23) في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف الشراكة إلى تحفيز وتشجيع توطين محتوى وخدمات الإنترنت في مراكز البيانات عن طريق مبادرة مقسم الإنترنت السعودي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي في المنطقة من خلال دعم وتطوير الاستفادة من البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات بالمملكة.

ويُعدّ مقسم الإنترنت السعودي (SAIX) مبادرة وطنية مشتركة بين المدينة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الفنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال توفير خدمات تعمل على تحسين أداء الإنترنت، وزيادة عدد مستخدميه، لتصبح المملكة مركزاً رقمياً في المنطقة.

ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) مؤسسة علمية حكومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيس مدينة الرياض. أنشئت في العام 1977 تحت اسم المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية، وفي 1985 تغير الاسم إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.