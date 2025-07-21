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ليبيا تبرز خط أنابيب غرين ستريم لتعزيز الطاقة مع الاتحاد الأوروبي

تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي مع التركيز على خط أنابيب “غرين ستريم”

فريق التحرير by فريق التحرير
لقطة للعاصمة الليبية- المصدر: https://x.com/IMFinMENA

بحثت ليبيا والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع التركيز على خط أنابيب “غرين ستريم“، واجتمع، وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة رجب عبد الصادق أمس الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، في ظل تنامي أهمية أمن الطاقة إقليميا ودوليا. وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والغاز الليبية، قالت فيه إن اللقاء تناول الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به ليبيا في دعم أمن الطاقة الأوروبي، خاصة في ظل امتلاكها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلى جانب توفر بنية تحتية قائمة مثل خط “غرين ستريم” الذي يربطها بأسواق الاتحاد الأوروبي. وخط غرين ستريم (Greenstream) هو خط أنابيب غاز طبيعي استراتيجي، بطول 520 كلم، ويمتد من مليتة، على بُعد حوالي 80 كيلومترًا غرب طرابلس، إلى الساحل الإيطالي في جيلا، في صقلية، أي أنه يربط ليبيا وإيطاليا فعلياً عبر البحر الأبيض المتوسط. ويُعتبر أحد أهم مشاريع الطاقة بين شمال إفريقيا وأوروبا. يذكر أن صندوق النقد الدولي أكمل مؤخراً المراجعة السنوية للاقتصاد الليبي. ومن المرجح أن يتعافى الاقتصاد في عام 2025، إلا أن مخاطر عدم الاستقرار السياسي والاعتماد على النفط لا تزال قائمة.

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