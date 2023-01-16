ليبرون جيمس يتجاوز عتبة 38 ألف نقطة

أصبح ليبرون جيمس ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يتجاوز عتبة الـ38 ألف نقطة في مسيرته.

ويحتل جيمس الملقب بـ”الملك” المركز الثاني خلف أسطورة ليكرز الاخر كريم عبد الجبار الذي يتصدر ترتيب المسجلين في الدوري مع 38387 نقطة.

ومن المرجح أن يتربع جيمس على صدارة الترتيب خلال الأسابيع المقبلة فيما لو واصل ما يبرع فيه خلال المبارايت المقبلة.

وعندما احتفل ليبرون بعيد ميلاده الـ38 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قدم عبد الجبار له التهنئة بعيد ميلاده وكتب على تويتر “38 ستشهد 38388”.

جيمس: أخفقنا بالفوز رغم الانجاز

أحرز ليبرون 35 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات في المباراة التي خسرها فريقه لوس أنجليس ليكرز 113-112 على أرضه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.



Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON — NBA (@NBA) January 16, 2023

وردًا على سؤال حول ما حققه، لم يُعر اهتمامًا وعلّق على خيبة فريقه “إنه أمر محبط أن نصل الى هذه المواقف ولا نحقق الفوز. حرمناهم من فرصة أخيرة وحصلنا على فرصة أخيرة للفوز ولكن لم نحقق ذلك”، بعد أن أخفق راسل وستبروك في محاولة مع نهاية المباراة لليكرز.

ويبلغ متوسط اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً تسجيل 29 نقطة في المباراة هذا الموسم.

وسبق لـ”الملك” أن فاز بلقب الدوري أربع مرات وبجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي للمسابقة بالعدد نفسه أيضاً.