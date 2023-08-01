حققت شركة “لجام” لرياضة المشغل للعلامة التجارية (وقت اللياقة)، أرباحا تجاوزت الـ72 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، محققة نمو تجاوز 100% مقارنة بالربع الثاني المماثل من العام الماضي 2022.

تأتي تلك الأرباح بدعم من نمو الإيرادات التي بلغت 301.8 مليون ريال، بنسبة نمو وصل لـ30%، وأرباحا غير تشغيلية تتجاوز 3 ملايين ريال.

تعد “وقت اللياقة” الشركة المدرجة في سوق الأسهم الوحيدة العاملة في مجال الرياضة، حيث ادرجت عام 2018، ويبلغ رأسمالها الحالي أكثر من 500 مليون ريال.

كما تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 مليارات ريال، وتملك الشركة 163 فرعا، نمو بعدد أعضاءه لـ367 ألف عضو.

فيديو | جراء نمو أعداد المشتركين.. أرباح "وقت اللياقة" تجاوزت 100% خلال الربع الثاني 2023 #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/C4s0msIG7D — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 31, 2023