مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

لياقة السعوديين ترفع إيرادات و أرباح شركة رياضية بسوق الأسهم

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حققت شركة “لجام” لرياضة المشغل للعلامة التجارية (وقت اللياقة)، أرباحا تجاوزت الـ72 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، محققة نمو تجاوز 100% مقارنة بالربع الثاني المماثل من العام الماضي 2022.

تأتي تلك الأرباح بدعم من نمو الإيرادات التي بلغت 301.8 مليون ريال، بنسبة نمو وصل لـ30%، وأرباحا غير تشغيلية تتجاوز 3 ملايين ريال.

تعد “وقت اللياقة” الشركة المدرجة في سوق الأسهم الوحيدة العاملة في مجال الرياضة، حيث ادرجت عام 2018، ويبلغ رأسمالها الحالي أكثر من 500 مليون ريال.

كما تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 مليارات ريال، وتملك الشركة 163 فرعا، نمو بعدد أعضاءه لـ367 ألف عضو.

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