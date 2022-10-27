لو كنت رئيسا لفلسطين

توظيف اتفاقيات إبراهيم في صالح الشعب الفلسطيني

ما هو النهج الذي سأتّبعه في التعامل مع اتفاقات إبراهيم كرئيسٍ لفلسطين

بقلم شاكر خزعل: ولدت لاجئًا فلسطينيًا عديم الجنسية في لبنان في أواخر الثمانينيات، حيث نشأت في مخيم برج البراجنة في ضواحي بيروت. كان من المتوقع أن أصمد في وجه المصاعب وأن أثق في حق العودة الذي وُعد به أبناء وطني منذ أن رُحِّلوا بالآلاف، بمن فيهم أجدادي، من فلسطين عام ١٩٤٨. في يومنا هذا، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في عدة دول عربية مضيفة يفتقرون إلى أدنى الحقوق الأساسية كالتعليم الرسمي، والرعاية الصحية، وفرص التوظيف.

من جهة، تُحدّثنا المبادئ الأساسية للمنطق والكرامة الإنسانية أنّ الجميع يمتلك الحق في العيش بسلام في موطنهم. من جهة أخرى، فإن الحقيقة هي أن حق العودة يعمل إلى حد كبير كواجهة مزيّفة أقامتها القيادة الفلسطينية لتشتيت الانتباه عن سياساتٍ متناقضةٍ داخليًا وصفقات تم التفاوض عليها بشكل مزري. على سبيل المثال، اتفاقية أوسلو عام ١٩٩٣-١٩٩٥ فشلت في تقديم حلٍّ مستدام للاجئين الفلسطينيين إذ تخلّوا عن المسألة فتم تصنيفها “الوضع الدائم”؛ من المقرر استكماله بحلول مايو/أَيّار ١٩٩٩، وهو وعد لم ير النور أبدًا. نتيجة لذلك، يعاني العديد من اللاجئين الفلسطينيين يوميًا، متمسّكين بحق العودة، وهو حلمٌ حدّ من قدرتهم على استكشاف مجالات أخرى للسلام والازدهار لتأسيس حياتهم و التقدم إلى الأمام. في عصرنا الراهن، يفتقر أكثر من خمسة ملايين فلسطيني⁠ — لاجئون منذ أربعة أجيال⁠ — إلى أيّ حلٍّ مستدام. ويعتمدون جرّاء ذلك بشكلٍ أساسي على الدعم من الأقارب في بلاد الاغتراب، والمساعدات من منظمات كالأونروا.



لطالما تحكّمت الجغرافيا السياسية بمصير الشعب الفلسطيني. آخر التطورات التي تتعلق بالفلسطينيين هي اتفاقيات إبراهيم، التي وقّعتها الولايات المتحدة، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل في ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠. وتم عقد الاتفاقيات الأخرى مع السودان، والمغرب بموجب اتّفاقات إبراهيم في أكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٠. في الآونة الأخيرة، ظهرت مبادرات خارج نطاق اتفاقات إبراهيم، مثل الاتفاقية التاريخية بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية. تبدو هذه الخطوات في التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل واعدة للمنطقة، بعد أن أظهرت نتائج إيجابية في تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وتشجيع السفر، والسياحة، وزيادة التجارة والاستثمارات الثنائية الدولية.



ومع ذلك، سيتعيّن على الاتفاقيات أن تتعامل مع عقود من التصوّر الشعبي الراسخ، والمعتقدات السائدة حول إسرائيل التي ما انفكت عن الوعي العام في معظم الدول العربية. يجب أن يبدأ تعزيز الدعم العربي للصفقة وتمهيد الطريق لمفاوضات مستقبلية بالتشديد على العديد من الطرق التي يمكن أن تفيد بها هذه الاتفاقات الفلسطينيين. تماشيًا مع السياسات التي قدّمها ’جاريد كوشنر’ في البداية عند تقديمه للاتفاقيات، فإن الجانب الاقتصادي سيسهّل تمكين الفلسطينيين بحياةٍ نوعيّةٍ أفضل تشجّع على دعم وقبول الصفقات المُصمَّمة بشكلٍ مشابه في وقت لاحق.



وجدت دراسة أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة أن ٨٦٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن الاتفاقات ستفيد إسرائيل فقط. ومع ذلك، لكي يستفيد الفلسطينيون، يحتاجون إلى العمل ضمن الإطار الجيوسياسي الجديد الذي تم وضعه في الاتفاقات. لذلك، إذا كُنتُ رئيسًا لفلسطين، كنت سأعمل مع اتفاقات إبراهيم بطريقة بنّاءة للإسراع بمزيدٍ من الحلول للشعب الفلسطيني برعاية علاقاتٍ مثمرةٍ وطويلة الأمد مع اللاعبين الإقليميين الآخرين.



وتحقيقًا لهذه الغاية، أودّ أوّلًا أن أتجنّب الاستدلال على سيادة الدول الأخرى، ولا سيّما تلك المشاركة في الاتفاقات. مع وجود أكثر من ٦٠٠,٠٠٠ فلسطيني يعيشون حاليًا في دول الخليج العربية، أودّ تجنّب العداء وأشجع الجهود لمساعدة شعبي بدلاً من تعريضهم لأي خطرٍ قد ينشأ عن الأزمات الدبلوماسية.

لن أنتقد أيّ حكومة لتوقيعها معاهدات سلام مع إسرائيل، لا سيّما في ظل توقيع اتفاقات أوسلو من قبل سلفي ’ياسر عرفات’. إذ كان غير ناجح نسبيًا في الاعتراف بالاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني، ولم يكن له سوى القليل من النتائج الملموسة في إقامة حل الدولتين. كما أدّى إلى إنشاء السلطة الفلسطينية التي ابتليت بالكثير من الفساد الداخلي، والمحسوبية، والرشوة، إضافةً إلى إيساع الفجوة الطبقية بين غزة والضفة الغربية وكما ذكرنا سابقًا، خذلت اللاجئين الفلسطينيين.



كرئيسٍ لفلسطين، أودّ أن أتناول اتفاقات إبراهيم كفرصةٍ للعمل البنّاء، ونافذة للمطالبة بالمزيد من أجل شعبي، نظرًا لأن الاتفاقات سارية بالفعل وتحتفل بها جميع الأطراف المعنية. أودّ أن أطلب من اللاعبين الرئيسيين في اتفاقات أبراهام ضمان حصول اللاجئين الفلسطينيين على المزيد من المزايا، كالهجرة الميسّرة إلى بلدان أخرى، والتعويض المالي، وخيارات التسوية الأخرى.

أود أيضًا أن أدعو إلى تضخيم الأصوات الفلسطينية للمشاركة في إحداث إصلاحات وتطوير وسائل التعاون ضمن إطار اتفاقيات إبراهيم. لكي تفيد الاتفاقات جميع الأطراف المعنية، يجب الحفاظ على التمثيل الفلسطيني في المناقشات الاقتصادية، والدبلوماسية، والثقافية مع اللاعبين الإقليميين الآخرين.

على مستوى الاتفاقات، يجب إنشاء لجنة إنسانية لرصد الانتهاكات من كلا الجانبين. مع استمرار عدم الاستقرار في الضفة الغربية، وحربان قائمتان في غزّة، وإطلاقٍ متكررٍ لصواريخ حماس من غزة تجاه إسرائيل، من المستحيل التغاضي عن العنف بين إسرائيل وفلسطين. وصلت الوفيات الفلسطينية إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات. وقتل الرائد الإسرائيلي ’بار فلاح’ على يد نشطاء فلسطينيين قبل يومٍ واحد لثاني ذكرى توقيع الاتفاقيات. في اليوم التالي، قُتل الفلسطيني ’عدي صلاح’،البالغ من العمر ١٧ عاما، بالرصاص. فضلًا عن، استشهاد الطبيب الفلسطيني ’عبد الله الأحمد’ مؤخرا في جنين، الضفة الغربية. كما وقُتلت الصحفية الأمريكية الفلسطينية الباهرة ’شيرين أبو عقله’ في الضفة الغربية، ما أحدث صدمةً عالمية. إن إنشاء لجنة إنسانية في سياق اتفاقات أبراهام التقدمية ضروريٌّ الآن أكثر من أيّ وقت مضى لضمان عمل الاتفاقات على الاستقرار الإقليمي وتحقيق المساءلة لكبح المزيد من حالات العنف على كلا الجانبين.



كما سأعمل على وضع حدٍّ لضمّ الأراضي الفلسطينية. أشعر بالثقة في أن هذا الهدف سيحظى بدعم الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة. كان قد أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، سعادة د. ’يوسف العتيبة’، في وقتٍ مبكر من العملية أن الاتفاقات كانت في الأساس “تتعلق بمنع الضم”. وقد حدث ذلك نتيجة إيقاف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة. لكن الأحداث في الشيخ جراح، بما في ذلك إجلاء العائلات الفلسطينية والاحتجاجات الناتجة عنها، أعاقت تحقيق هذا الهدف. لذلك، فإن تطوير سياساتٍ ملموسةٍ لإنهاء عمليات الإخلاء وضم الأراضي الفلسطينية لأمرٌ بالغ الأهمية.

من الناحية الاقتصادية، سأسعى جاهداً لتوسيع نفس النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يعود بالفائدة على الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الفلسطينين. أفادني ’عمر البوسعيدي’، مؤلّف إماراتي وعضو لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإماراتية، أن “الاقتصاد هو أحد الركائز الأساسية لهذه الاتفاقيات. جميع الأطراف المعنية تبحث عن فرص لشعبها وتشجع الآخرين على الانضمام إلى نفس السبب”. توجد بالفعل علاقة اقتصادية بين إسرائيل وفلسطين. في عام ٢٠٢١، بلغ إجمالي الواردات من إسرائيل إلى فلسطين ٣.٤٨ مليار دولار، والصادرات ١.٣ مليار دولار. سأعمل على إنشاء قنوات لتسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات بين الضفة الغربية وغزة إلى بقية المنطقة العربية. ينطبق هذا المنطق على توظيف الفلسطينيين، لا سيّما في الدول العربية التي تكافح لاستيعابهم. بغية المساهمة في مهمة الاتفاقية المتمثلة في ضمان السلام والازدهار في المنطقة، فمن غير العدل ترك ملايين الأشخاص في مأزق جغرافي وسياسي وانساني.



في حين أن الاتفاقات فتحت الباب لإسرائيل لتصبح لاعبًا إقليميًا أكثر نفوذاً، إلا أنها لم تتناول بعد أبرز القضايا التي ابتليت بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عقود: الحقوق التي لم تتحقق لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغزة، والأعداد المتلاشية في جميع أرجاء العالم، لإقامة دولةٍ وحياة كريمة.

كرئيسٍ لفلسطين، سأسعى إلى تحميل الدول العربية الموقعة مسؤولية العمل مع إسرائيل كشريكٍ جديدٍ لها لوضع حد للضم، والبدء في العمل على سياساتٍ حقيقيةٍ ودائمة لحل الدولتين. إذ يتطلب تحقيق الاستقرار حل جذري، لا سطحي.

ستكون مسؤوليّتي دفع فلسطين نحو المساهمة الفعّالة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليس فقط رقيبًا عديم الجنسية ولا صوت له، متمسكًا بوعد العودة. لو كنت رئيسًا لفلسطين، كنت أودّ أن أجد حلولًا بناءة للنزاعات على الأراضي، والضم، واللاجئين، والعنف الديني، وغيرها من القضايا المنهجية.

لسنواتٍ عديدة، أضحى الركود بأيّ تقدمٍ ملموس، وجعل من السلام بين العرب والإسرائيليين مستحيلاً. ستمنح اتفاقيات إبراهيم أي زعيمٍ لفلسطين مقعدًا بارزًا أكثر على الطاولة بدعمٍ من الدول العربية الكبرى التي تملك نفوذًا في المنطقة. بصفتي رئيسًا، سيكون من اختصاصي العمل مع هؤلاء اللاعبين الرئيسيين للمضي قدمًا في الإصلاحات الأساسية بدلاً من الاستمرار في إعطاء وعود فارغة لأبناء شعبي.