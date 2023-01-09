لو جريت يعتذر للإسطورة زيدان عن تصريحاته الخرقاء

أعرب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت عن اعتذاره إلى زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا بعدما وجه إليه تعليقات مسيئة.
وهاجم لو جريت في تصريح لإذاعة مونتي كارلو الأحد زيدان، مؤكدًا أنه لا يهتم إذا ما قام بتدريب منتخب البرازيل، وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه.
وقال لو جريت، في بيان أصدره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “أقدم اعتذاري الشخصي له، وأتأسف على تصريحاتي الخرقاء التي تسببت في حالة من سوء التفاهم.. أود أن أعتذر إليه عن تلك التعليقات التي لا تعبر إطلاقًا عن أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح الآن”.
وأشعلت تصريحات لو جريت فتيل الهجوم عليه من كل حدب وصوب، بدءاً من نجم الديوك كيليان مبابي وصولاً لوزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا مروراً بنادي ريال ريال مدريد.
زيدان هو فرنسا
وقال مبابي في تغريدة على تويتر “زيدان هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا”.
ورد ريال مدريد في بيان رسمي مطول على الإساءة التي وجهها لو جريت لزيدان أسطورة النادي الملكي، جاء فيه: “يأسف نادي ريال مدريد للتعليقات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، بخصوص زين الدين زيدان أحد أكبر أساطير الرياضة في العالم”.
وأضاف: “تُظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري”.
وتابع: “زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا مع بلاده من بين العديد من الألقاب الأخرى، يجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب”.
واختتم البيان: “تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضًا عن قائدنا كريم بنزيما، اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وبطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والفائز بخمس بطولات دوري الأبطال، من بين العديد من الألقاب الأخرى”.
وكتبت وزيرة الرياضة على تويتر: “إنه عدم احترام مخزي يسئ إلينا جميعاً، لا ينبغي لرئيس الاتحاد الفرنسي أن يقول ذلك، اعتذر من فضلك عن ما قلته عن زيدان”.