لو جريت يعتذر للإسطورة زيدان عن تصريحاته الخرقاء

أعرب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت عن اعتذاره إلى زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا بعدما وجه إليه تعليقات مسيئة.

وهاجم لو جريت في تصريح لإذاعة مونتي كارلو الأحد زيدان، مؤكدًا أنه لا يهتم إذا ما قام بتدريب منتخب البرازيل، وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه.

وقال لو جريت، في بيان أصدره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “أقدم اعتذاري الشخصي له، وأتأسف على تصريحاتي الخرقاء التي تسببت في حالة من سوء التفاهم.. أود أن أعتذر إليه عن تلك التعليقات التي لا تعبر إطلاقًا عن أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح الآن”.

وأشعلت تصريحات لو جريت فتيل الهجوم عليه من كل حدب وصوب، بدءاً من نجم الديوك كيليان مبابي وصولاً لوزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا مروراً بنادي ريال ريال مدريد.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ??‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

زيدان هو فرنسا

وقال مبابي في تغريدة على تويتر “زيدان هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا”.

ورد ريال مدريد في بيان رسمي مطول على الإساءة التي وجهها لو جريت لزيدان أسطورة النادي الملكي، جاء فيه: “يأسف نادي ريال مدريد للتعليقات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، بخصوص زين الدين زيدان أحد أكبر أساطير الرياضة في العالم”.

وأضاف: “تُظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري”.

وتابع: “زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا مع بلاده من بين العديد من الألقاب الأخرى، يجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب”.

واختتم البيان: “تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضًا عن قائدنا كريم بنزيما، اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وبطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والفائز بخمس بطولات دوري الأبطال، من بين العديد من الألقاب الأخرى”.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

وكتبت وزيرة الرياضة على تويتر: “إنه عدم احترام مخزي يسئ إلينا جميعاً، لا ينبغي لرئيس الاتحاد الفرنسي أن يقول ذلك، اعتذر من فضلك عن ما قلته عن زيدان”.