by فادي طنّوس

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لومي تعلن عن سعر الطرح النهائي لإدراج أسهمها في تداول

by فادي طنّوس
لومي

 أعلنت شركة لومي لتأجير السيارات عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية “تداول“. 

تم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 66 ريال للسهم الواحد، ما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ 1.089 مليار ريال، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند إدراجها 3.63 مليار ريال.

وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي في السابق بين 62 ريال و66 ريال للسهم الواحد، مما يعني أن سعر الطرح النهائي تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر 102.9 مليار ريال تقريباً وانتهت بتغطية بلغت 94.5 مرة. 

وقال أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة لومي: “يسرنا أن ندعو المساهمين الجدد للمشاركة في رحلة لومي المستقبلية. يعكس الطلب الكبير للغاية على الاكتتاب العام الأولي، والذي تجاوز القيمة المستهدفة 94.5 مرة، مكانتنا الرائدة في قطاع التنقل البري في سوق المملكة والذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، ما يجعلها فترة مثالية لدعوة المستثمرين للمشاركة معنا في مسيرة تطور الشركة “. 

في 29 آذار/مارس 2023، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة لطرح 16,500,000 سهم، والتي تمثل 30% من رأس مالها من خلال طرح عام أولي. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة.

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