لومبارد أودييه يخطط لزيادة عدد موظفيه في الإمارات

يسعى بنك لومبارد أودييه السويسري إلى زيادة عدد موظفيه في الإمارات إلى المثلين في غضون ثلاث سنوات، بعد حصوله على ترخيص للعمل من مركز دبي المالي العالمي، وفقاً رويترز.

وللبنك مكتب تمثيلي في دبي، المركز المالي منذ 17 عاما وفرع في أبوظبي منذ عام 2019. ويعكف البنك السويسري على توسيع تواجده في الإمارات كجزء من مسعى للاستفادة من ثروات العائلات ومجموعة متزايدة من رواد الأعمال.

وقال عامر مالك، المدير التنفيذي ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك: إن التدفق “الكبير” للجنسيات الأخرى في السنوات القليلة الماضية ومن بينهم القادمون من أوروبا ومن شبه القارة الهندية، دفع البنك إلى إعادة التفكير في استراتيجيته للمنطقة.

والسعودية هي أكبر سوق للومبارد أودييه، حيث بلغ إجمالي أصول عملائه هناك 300 مليار فرنك سويسري (327.01 مليار دولار) في نهاية عام 2022، لكن لا توجد حاليا خطط لإنشاء مكتب في المملكة. ويقدم البنك أيضا عروضا في المنطقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وانخفض عدد الأفراد فائقي الثراء في العالم 3.3% ليصل إلى 21.7 مليون فرد في عام 2022، لكن عدد هذه الفئة في الشرق الأوسط ارتفع 2.8%، وفقا لتقرير الثروة لعام 2023 الصادر عن شركة كابجيميني.

وأضاف مالك: “من الطبيعي بالنسبة لنا أن يكون لنا حضور قوي في الشرق الأوسط، وهذا ينبع من الاستقرار السياسي والمالي المتزايد الذي نشهده هنا. الأمر لا يتعلق بأموال النفط فحسب، بل يتعلق بالاستثمار في كل القطاعات الأخرى”.