مانشستر يونايتد… لوك شو خارج الحسابات حتى منتصف نوفمبر

كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أن غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو سيستمر حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يعود إلى الملاعب بعد نافذة المباريات الدولية.

ويعاني شو إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في 19 آب/اغسطس وغاب حتى الآن عن 9 مباريات لفريقه في مختلف المسابقات بالإضافة إلى أربع مباريات دولية في صفوف منتخب إنكلترا.

وستخوض كتيبة تن هاغ سبع مباريات من الآن، وحتى فترة التوقف الدولي، اعتباراً من مواجهة شيفيلد يونايتد السبت في الدوري المحلي.

مانشستر يونايتد يعاني

ويعاني يونايتد إصابات عدة لا سيما تلك التي تتعلق باللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير، حيث يغيب أيضا أرون وان-بيساكا منذ فترة، في حين أصيب في الأونة الأخيرة الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريغيلون المعار من توتنهام، فاضطر تن هاغ إلى إشراك لاعب وسطه الجديد المغربي سفيان لمرابط في هذا المركز، لكن الإسباني عاد إلى تدريبات فريقه، وسيشارك في المباراة ضد شيفيلد.

وقال تن هاغ عن حالة المصابين “بالطبع باتوا قريبين (من العودة)، لكن بالنسبة الى لوك شو لا أتوقع عودته في مجموعة المباريات المقبلة. فيما يتعلق بوان-بيساكا، فقد عاود التمارين الجماعية وبالتالي سيكون ضمن التشكيلة”.

وتحدث تن هاغ عن إصابة لاعب وسطه البرازيلي كازيميرو خلال وجوده مع منتخب بلاده خلال تصفيات كأس العالم 2026 وقال في هذا الصدد “لم يكمل المباراة الأولى ثم خاض الثانية كونها كانت هامة (ضد الأوروغواي). الأمر يتعلق بإصابة طفيفة، وسيعود من البرازيل الأسبوع المقبل، وسيتعافى ويكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي نهاية الأسبوع المقبل”.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع في المستوى منذ مطلع الموسم الحالي حيث خسر 6 مباريات حتى الآن في مختلف المسابقات ويحتل المركز العاشر في الدوري المحلي.